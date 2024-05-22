В Нижневартовске отремонтируют затопленный железнодорожный вокзал

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Вокзал должны отремонтировать летом
Вокзал должны отремонтировать летом Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) летом отремонтируют железнодорожный вокзал. Крыша здания стала протекать из-за талых вод.

«Железнодорожный вокзал станции Нижневартовск-1 обслуживает пассажиров в штатном режиме. Места протекания кровли локализованы, ограждены. Причины неисправности определены, ремонтные работы будут проведены в летний период 2024 года, – приводит «Вестник Сургутского района» сообщение пресс-службы сургутского филиала «РЖД».

Ранее URA.RU рассказывало, что железнодорожный вокзал Нижневартовска (ХМАО) залило водой. Тогда очевидцы сообщали, что ситуация наблюдается на протяжении всей весны.

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В Нижневартовске (ХМАО) летом отремонтируют железнодорожный вокзал. Крыша здания стала протекать из-за талых вод. «Железнодорожный вокзал станции Нижневартовск-1 обслуживает пассажиров в штатном режиме. Места протекания кровли локализованы, ограждены. Причины неисправности определены, ремонтные работы будут проведены в летний период 2024 года, – приводит «Вестник Сургутского района» сообщение пресс-службы сургутского филиала «РЖД». Ранее URA.RU рассказывало, что железнодорожный вокзал Нижневартовска (ХМАО) залило водой. Тогда очевидцы сообщали, что ситуация наблюдается на протяжении всей весны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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