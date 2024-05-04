Железнодорожный вокзал Нижневартовска (ХМАО) залило водой. Такое происходит в течение всей весны. Об этом сообщил очевидец. Это самый большой пассажирский вокзал, который занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
«Достопримечательность Нижневартовска — вокзал смыло талыми водами. Эта картина наблюдается на протяжении всей весны. Такие деньги за размещение рекламы берут, а крышу отремонтировать финансов нет. Очень жаль, что одна из главных достопримечательностей города просто угасает», — слова очевидца передает telegram-канал «ЧП Нижневартовске».
Вокзал Нижневартовска занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой пассажирский вокзал на конечной станции. В настоящее время Нижневартовск связан железнодорожным сообщением с Москвой, Екатеринбургом, Омском, Волгоградом, Самарой, Челябинском, Тюменью, Сургутом.
Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу вокзала. Ответ ожидается.
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