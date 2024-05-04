04 мая 2024

Жители ХМАО рассказали, что в Нижневартовске топит главную достопримечательность города. Видео

Жители ХМАО: в Нижневартовске топит самый большой вокзал
© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожный вокзал. Тюмень, вокзал, железнодорожный вокзал, жд, жд вокзал
В Нижневартовске всю весну топит вокзал Фото:

Железнодорожный вокзал Нижневартовска (ХМАО) залило водой. Такое происходит в течение всей весны. Об этом сообщил очевидец. Это самый большой пассажирский вокзал, который занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

«Достопримечательность Нижневартовска — вокзал смыло талыми водами. Эта картина наблюдается на протяжении всей весны. Такие деньги за размещение рекламы берут, а крышу отремонтировать финансов нет. Очень жаль, что одна из главных достопримечательностей города просто угасает», — слова очевидца передает telegram-канал «ЧП Нижневартовске».

Вокзал Нижневартовска занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой пассажирский вокзал на конечной станции. В настоящее время Нижневартовск связан железнодорожным сообщением с Москвой, Екатеринбургом, Омском, Волгоградом, Самарой, Челябинском, Тюменью, Сургутом.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу вокзала. Ответ ожидается.

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Железнодорожный вокзал Нижневартовска (ХМАО) залило водой. Такое происходит в течение всей весны. Об этом сообщил очевидец. Это самый большой пассажирский вокзал, который занесен в Книгу рекордов Гиннесса. «Достопримечательность Нижневартовска — вокзал смыло талыми водами. Эта картина наблюдается на протяжении всей весны. Такие деньги за размещение рекламы берут, а крышу отремонтировать финансов нет. Очень жаль, что одна из главных достопримечательностей города просто угасает», — слова очевидца передает telegram-канал «ЧП Нижневартовске». Вокзал Нижневартовска занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой пассажирский вокзал на конечной станции. В настоящее время Нижневартовск связан железнодорожным сообщением с Москвой, Екатеринбургом, Омском, Волгоградом, Самарой, Челябинском, Тюменью, Сургутом. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу вокзала. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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