Жители ХМАО: в Нижневартовске топит самый большой вокзал

В Нижневартовске всю весну топит вокзал Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Железнодорожный вокзал Нижневартовска (ХМАО) залило водой. Такое происходит в течение всей весны. Об этом сообщил очевидец. Это самый большой пассажирский вокзал, который занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

«Достопримечательность Нижневартовска — вокзал смыло талыми водами. Эта картина наблюдается на протяжении всей весны. Такие деньги за размещение рекламы берут, а крышу отремонтировать финансов нет. Очень жаль, что одна из главных достопримечательностей города просто угасает», — слова очевидца передает telegram-канал «ЧП Нижневартовске».

Вокзал Нижневартовска занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой пассажирский вокзал на конечной станции. В настоящее время Нижневартовск связан железнодорожным сообщением с Москвой, Екатеринбургом, Омском, Волгоградом, Самарой, Челябинском, Тюменью, Сургутом.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу вокзала. Ответ ожидается.