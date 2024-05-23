Власти продолжат борьбу с коррупцией в Минобороны: главные заявления Пескова

Песков: уголовные дела о коррупции в Минобороны не являются кампанией

23 мая 2024 в 14:59 Размер текста - 17 +

Главные заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова от 23 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что борьба с коррупцией в России и арест высокопоставленных чиновников Минобороны — это последовательная работа. И она будет продолжена на всех уровнях. Подробнее об этом и других заявлениях официального представителя Кремля — в материале URA.RU. Аресты в Минобороны Аресты в Министерстве обороны России (там задержан еще один генерал — начальник Главного управления связи — замначальника Генштаба Вадим Шамарин) не являются кампанейщиной, заявил Песков. По его словам, это «последовательная работа» и «составная часть деятельности правоохранительных органов». Запрет на въезд в Норвегию Запрет на въезд туристов из России в Норвегию Дмитрий Песков назвал «исключительно дискриминационным решением». Оно, заверили в Кремле, не останется без ответа. Песков с сожалением заметил, что власти Норвегии выбрали «путь для ухудшения двусторонних отношений». О ситуации под Харьковом В Кремле традиционно осторожно комментируют ситуацию на фронтах. И на заявление Владимира Зеленского, который видит «ощутимые результаты» сопротивления ВСУ, пресс-секретарь российского президента ответил, что «наши военные делают свое дело, и знают, как его делать». Никто и ничто не сможет изменить ход СВО. Трамп и свобода для Гершковича В Кремле не столь оптимистичны, как кандидат в президенты США Дональд Трамп, который заявил, что благодаря его контактам с российским лидером Владимиром Путиным американский журналист Эван Гершкович будет освобожден еще до возвращения Трампа в Белый дом. Дмитрий Песков на это ответил, что никаких контактов у Путина с Трампом нет. А что касается заключенного Гершковича, да и любого другого, — «эти контакты должны осуществляться в полной тишине». Парламентские выборы в Великобритании Досрочные выборы в парламент Великобритании вряд ли что-то изменят в отношениях королевства с Россией. Песков объяснил, что сейчас «на политическом ландшафте» этой страны практически нет сил, которые «отличались бы трезвым подходом к перспективе двусторонних отношений» с Москвой. «Выборы ничего не изменят», — убежден Песков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что борьба с коррупцией в России и арест высокопоставленных чиновников Минобороны — это последовательная работа. И она будет продолжена на всех уровнях. Подробнее об этом и других заявлениях официального представителя Кремля — в материале URA.RU. Аресты в Министерстве обороны России (там задержан еще один генерал — начальник Главного управления связи — замначальника Генштаба Вадим Шамарин) не являются кампанейщиной, заявил Песков. По его словам, это «последовательная работа» и «составная часть деятельности правоохранительных органов». Запрет на въезд туристов из России в Норвегию Дмитрий Песков назвал «исключительно дискриминационным решением». Оно, заверили в Кремле, не останется без ответа. Песков с сожалением заметил, что власти Норвегии выбрали «путь для ухудшения двусторонних отношений». В Кремле традиционно осторожно комментируют ситуацию на фронтах. И на заявление Владимира Зеленского, который видит «ощутимые результаты» сопротивления ВСУ, пресс-секретарь российского президента ответил, что «наши военные делают свое дело, и знают, как его делать». Никто и ничто не сможет изменить ход СВО. В Кремле не столь оптимистичны, как кандидат в президенты США Дональд Трамп, который заявил, что благодаря его контактам с российским лидером Владимиром Путиным американский журналист Эван Гершкович будет освобожден еще до возвращения Трампа в Белый дом. Дмитрий Песков на это ответил, что никаких контактов у Путина с Трампом нет. А что касается заключенного Гершковича, да и любого другого, — «эти контакты должны осуществляться в полной тишине». Досрочные выборы в парламент Великобритании вряд ли что-то изменят в отношениях королевства с Россией. Песков объяснил, что сейчас «на политическом ландшафте» этой страны практически нет сил, которые «отличались бы трезвым подходом к перспективе двусторонних отношений» с Москвой. «Выборы ничего не изменят», — убежден Песков.