Пляжный клуб за 59 млн рублей в черте города на берегу озера Смолино выставили на продажу в Челябинске. Территорию для семейного отдыха презентовали потенциальным инвесторам на доске интернет-объявлений.
«Перспективный пляжный клуб на берегу живописного озера Смолино зарекомендовал себя как популярное место для семейного отдыха и релакса. Закрытая территория, белоснежный песок, удобные шезлонги, бар, приятная музыка с каждым годом привлекают все большее количество гостей», — говорится на сайте «Авито».
Продавец уточняет, что на территории находятся водные горки и батуты, станция с прокатом спортивного инвентаря, купольный дом и двухэтажная терасса. Часть пляжа находится с стадии строительства.
Ранее URA.RU сообщало, что Челябинский металлургический комбинат в три раза поднял стоимость на базу отдыха на берегу озера Калды в Сосновском районе Челябинской области. Предприятие готово продать актив за 62 млн 750 тыс рублей.
Пляжный клуб на берегу озера Смолино в Челябинске оценили в 59 млн рублей
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Пляжный клуб за 59 млн рублей в черте города на берегу озера Смолино выставили на продажу в Челябинске. Территорию для семейного отдыха презентовали потенциальным инвесторам на доске интернет-объявлений. «Перспективный пляжный клуб на берегу живописного озера Смолино зарекомендовал себя как популярное место для семейного отдыха и релакса. Закрытая территория, белоснежный песок, удобные шезлонги, бар, приятная музыка с каждым годом привлекают все большее количество гостей», — говорится на сайте «Авито». Продавец уточняет, что на территории находятся водные горки и батуты, станция с прокатом спортивного инвентаря, купольный дом и двухэтажная терасса. Часть пляжа находится с стадии строительства. Ранее URA.RU сообщало, что Челябинский металлургический комбинат в три раза поднял стоимость на базу отдыха на берегу озера Калды в Сосновском районе Челябинской области. Предприятие готово продать актив за 62 млн 750 тыс рублей.