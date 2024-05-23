В Челябинске выставили на продажу пляжный клуб. Скрин

23 мая 2024 в 23:47 Размер текста - 17 +

В качестве бизнес-стратегии продавец предлагает разместить на территории школу водных видов спорта и вейкбординга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пляжный клуб за 59 млн рублей в черте города на берегу озера Смолино выставили на продажу в Челябинске. Территорию для семейного отдыха презентовали потенциальным инвесторам на доске интернет-объявлений. «Перспективный пляжный клуб на берегу живописного озера Смолино зарекомендовал себя как популярное место для семейного отдыха и релакса. Закрытая территория, белоснежный песок, удобные шезлонги, бар, приятная музыка с каждым годом привлекают все большее количество гостей», — говорится на сайте «Авито». Продавец уточняет, что на территории находятся водные горки и батуты, станция с прокатом спортивного инвентаря, купольный дом и двухэтажная терасса. Часть пляжа находится с стадии строительства. Ранее URA.RU сообщало, что Челябинский металлургический комбинат в три раза поднял стоимость на базу отдыха на берегу озера Калды в Сосновском районе Челябинской области. Предприятие готово продать актив за 62 млн 750 тыс рублей. Пляжный клуб на берегу озера Смолино в Челябинске оценили в 59 млн рублей Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/chelyabinsk/gotoviy_biznes/gotovyy_biznes_na_beregu_ozera_3958995320 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пляжный клуб за 59 млн рублей в черте города на берегу озера Смолино выставили на продажу в Челябинске. Территорию для семейного отдыха презентовали потенциальным инвесторам на доске интернет-объявлений. «Перспективный пляжный клуб на берегу живописного озера Смолино зарекомендовал себя как популярное место для семейного отдыха и релакса. Закрытая территория, белоснежный песок, удобные шезлонги, бар, приятная музыка с каждым годом привлекают все большее количество гостей», — говорится на сайте «Авито». Продавец уточняет, что на территории находятся водные горки и батуты, станция с прокатом спортивного инвентаря, купольный дом и двухэтажная терасса. Часть пляжа находится с стадии строительства. Ранее URA.RU сообщало, что Челябинский металлургический комбинат в три раза поднял стоимость на базу отдыха на берегу озера Калды в Сосновском районе Челябинской области. Предприятие готово продать актив за 62 млн 750 тыс рублей.