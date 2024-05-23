В Челябинске выставили на продажу пляжный клуб. Скрин

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Алексей Текслер на объектах строительства и реконструкции. Челябинск, берег, спортсмен, озеро, озеро смолино, вода
В качестве бизнес-стратегии продавец предлагает разместить на территории школу водных видов спорта и вейкбординга Фото:

Пляжный клуб за 59 млн рублей в черте города на берегу озера Смолино выставили на продажу в Челябинске. Территорию для семейного отдыха презентовали потенциальным инвесторам на доске интернет-объявлений.

«Перспективный пляжный клуб на берегу живописного озера Смолино зарекомендовал себя как популярное место для семейного отдыха и релакса. Закрытая территория, белоснежный песок, удобные шезлонги, бар, приятная музыка с каждым годом привлекают все большее количество гостей», — говорится на сайте «Авито».

Продавец уточняет, что на территории находятся водные горки и батуты, станция с прокатом спортивного инвентаря, купольный дом и двухэтажная терасса. Часть пляжа находится с стадии строительства.

Ранее URA.RU сообщало, что Челябинский металлургический комбинат в три раза поднял стоимость на базу отдыха на берегу озера Калды в Сосновском районе Челябинской области. Предприятие готово продать актив за 62 млн 750 тыс рублей.

Пляжный клуб на берегу озера Смолино в Челябинске оценили в 59 млн рублей
Пляжный клуб на берегу озера Смолино в Челябинске оценили в 59 млн рублей

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Пляжный клуб за 59 млн рублей в черте города на берегу озера Смолино выставили на продажу в Челябинске. Территорию для семейного отдыха презентовали потенциальным инвесторам на доске интернет-объявлений. «Перспективный пляжный клуб на берегу живописного озера Смолино зарекомендовал себя как популярное место для семейного отдыха и релакса. Закрытая территория, белоснежный песок, удобные шезлонги, бар, приятная музыка с каждым годом привлекают все большее количество гостей», — говорится на сайте «Авито». Продавец уточняет, что на территории находятся водные горки и батуты, станция с прокатом спортивного инвентаря, купольный дом и двухэтажная терасса. Часть пляжа находится с стадии строительства. Ранее URA.RU сообщало, что Челябинский металлургический комбинат в три раза поднял стоимость на базу отдыха на берегу озера Калды в Сосновском районе Челябинской области. Предприятие готово продать актив за 62 млн 750 тыс рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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