Экономика Недвижимость ЧМК в три раза поднял цену на базу отдыха на берегу челябинского озера. Скрин 18 мая 2024 в 02:12 Размер текста - 17 + В 2023 году базу на озере Калды предлагали купить за 21 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский металлургический комбинат в три раза поднял стоимость на базу отдыха «Калды», которая находится в Сосновском районе Челябинской области. Предприятие готово продать актив за 62 млн 750 тыс рублей, сообщается на площадке интернет-объявлений. «Продается база отдыха, Сосновский район, озеро Калды, южный берег. В состав базы входят около 115 летних домиков, баня, столовая, кинобудка, склад, трансформаторная подстанция, павильоны и иное имущество. Собственный пляж. Цена — 62 млн 750 тыс рублей», — говорится на сайте «Авито». Общая площадь всех строений составляет 3,7 тыс квадратных метров. В 2023 году базу отдыха «Калды» продавали за 21 млн рублей. ЧМК периодически пытается реализовать свои базы отдыха с 2011 года. Продавец уточняет, что расстояние от базы отдыха до трассы М-5 составляет около 150 метров Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/kunashak/kommercheskaya_nedvizhimost/baza_otdyha_3752_m_4115151134 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Челябинский металлургический комбинат в три раза поднял стоимость на базу отдыха «Калды», которая находится в Сосновском районе Челябинской области. Предприятие готово продать актив за 62 млн 750 тыс рублей, сообщается на площадке интернет-объявлений. «Продается база отдыха, Сосновский район, озеро Калды, южный берег. В состав базы входят около 115 летних домиков, баня, столовая, кинобудка, склад, трансформаторная подстанция, павильоны и иное имущество. Собственный пляж. Цена — 62 млн 750 тыс рублей», — говорится на сайте «Авито». Общая площадь всех строений составляет 3,7 тыс квадратных метров. В 2023 году базу отдыха «Калды» продавали за 21 млн рублей. ЧМК периодически пытается реализовать свои базы отдыха с 2011 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям