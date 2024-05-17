Челябинский металлургический комбинат в три раза поднял стоимость на базу отдыха «Калды», которая находится в Сосновском районе Челябинской области. Предприятие готово продать актив за 62 млн 750 тыс рублей, сообщается на площадке интернет-объявлений.
«Продается база отдыха, Сосновский район, озеро Калды, южный берег. В состав базы входят около 115 летних домиков, баня, столовая, кинобудка, склад, трансформаторная подстанция, павильоны и иное имущество. Собственный пляж. Цена — 62 млн 750 тыс рублей», — говорится на сайте «Авито».
Общая площадь всех строений составляет 3,7 тыс квадратных метров. В 2023 году базу отдыха «Калды» продавали за 21 млн рублей. ЧМК периодически пытается реализовать свои базы отдыха с 2011 года.
Продавец уточняет, что расстояние от базы отдыха до трассы М-5 составляет около 150 метров
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Челябинский металлургический комбинат в три раза поднял стоимость на базу отдыха «Калды», которая находится в Сосновском районе Челябинской области. Предприятие готово продать актив за 62 млн 750 тыс рублей, сообщается на площадке интернет-объявлений. «Продается база отдыха, Сосновский район, озеро Калды, южный берег. В состав базы входят около 115 летних домиков, баня, столовая, кинобудка, склад, трансформаторная подстанция, павильоны и иное имущество. Собственный пляж. Цена — 62 млн 750 тыс рублей», — говорится на сайте «Авито». Общая площадь всех строений составляет 3,7 тыс квадратных метров. В 2023 году базу отдыха «Калды» продавали за 21 млн рублей. ЧМК периодически пытается реализовать свои базы отдыха с 2011 года.