17 мая 2024

ЧМК в три раза поднял цену на базу отдыха на берегу челябинского озера. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Озеро Тургояк. Челябинск, база отдыха, лето, домики, глэмпинг
В 2023 году базу на озере Калды предлагали купить за 21 млн рублей Фото:

Челябинский металлургический комбинат в три раза поднял стоимость на базу отдыха «Калды», которая находится в Сосновском районе Челябинской области. Предприятие готово продать актив за 62 млн 750 тыс рублей, сообщается на площадке интернет-объявлений.

«Продается база отдыха, Сосновский район, озеро Калды, южный берег. В состав базы входят около 115 летних домиков, баня, столовая, кинобудка, склад, трансформаторная подстанция, павильоны и иное имущество. Собственный пляж. Цена — 62 млн 750 тыс рублей», — говорится на сайте «Авито».

Общая площадь всех строений составляет 3,7 тыс квадратных метров. В 2023 году базу отдыха «Калды» продавали за 21 млн рублей. ЧМК периодически пытается реализовать свои базы отдыха с 2011 года.

Продавец уточняет, что расстояние от базы отдыха до трассы М-5 составляет около 150 метров
Продавец уточняет, что расстояние от базы отдыха до трассы М-5 составляет около 150 метров

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Челябинский металлургический комбинат в три раза поднял стоимость на базу отдыха «Калды», которая находится в Сосновском районе Челябинской области. Предприятие готово продать актив за 62 млн 750 тыс рублей, сообщается на площадке интернет-объявлений. «Продается база отдыха, Сосновский район, озеро Калды, южный берег. В состав базы входят около 115 летних домиков, баня, столовая, кинобудка, склад, трансформаторная подстанция, павильоны и иное имущество. Собственный пляж. Цена — 62 млн 750 тыс рублей», — говорится на сайте «Авито». Общая площадь всех строений составляет 3,7 тыс квадратных метров. В 2023 году базу отдыха «Калды» продавали за 21 млн рублей. ЧМК периодически пытается реализовать свои базы отдыха с 2011 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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