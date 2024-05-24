Бастрыкин узнал о группе мужчин в ХМАО, которые издевались над инвалидом

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту издевательства над инвалидом в автобусе Нефтеюганска (ХМАО). В информационном центре СК РФ сообщили, что группа молодых людей не давала покинуть транспорт пассажиру с ограниченными возможностями здоровья.
«В городе Нефтеюганске группа молодых людей издевалась над мужчиной в автобусе. Один из юношей препятствовал выходу из транспорта пассажиру с ограниченными возможностями здоровья. Парень наступал инвалиду на ноги и сжимал до боли руку», — написано в telegram-канале ведомства.
Сейчас в СК России по ХМАО организована процессуальная проверка. Доклад о ней предоставит руководитель регионального отделения ведомства Михаил Мокшин.
Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин потребовал от коллег отчета по ситуации с нарушением жилищных прав инвалида в Нижневартовске (ХМАО). Мужчина оказался изолирован в своем жилище без доступа к местам общего пользования.
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