24 мая 2024

Бастрыкин узнал о группе мужчин в ХМАО, которые издевались над инвалидом

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО группа молодых людей не давала выйти инвалиду из автобуса
В ХМАО группа молодых людей не давала выйти инвалиду из автобуса Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту издевательства над инвалидом в автобусе Нефтеюганска (ХМАО). В информационном центре СК РФ сообщили, что группа молодых людей не давала покинуть транспорт пассажиру с ограниченными возможностями здоровья.

«В городе Нефтеюганске группа молодых людей издевалась над мужчиной в автобусе. Один из юношей препятствовал выходу из транспорта пассажиру с ограниченными возможностями здоровья. Парень наступал инвалиду на ноги и сжимал до боли руку», — написано в telegram-канале ведомства.

Сейчас в СК России по ХМАО организована процессуальная проверка. Доклад о ней предоставит руководитель регионального отделения ведомства Михаил Мокшин.

Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин потребовал от коллег отчета по ситуации с нарушением жилищных прав инвалида в Нижневартовске (ХМАО). Мужчина оказался изолирован в своем жилище без доступа к местам общего пользования.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту издевательства над инвалидом в автобусе Нефтеюганска (ХМАО). В информационном центре СК РФ сообщили, что группа молодых людей не давала покинуть транспорт пассажиру с ограниченными возможностями здоровья. «В городе Нефтеюганске группа молодых людей издевалась над мужчиной в автобусе. Один из юношей препятствовал выходу из транспорта пассажиру с ограниченными возможностями здоровья. Парень наступал инвалиду на ноги и сжимал до боли руку», — написано в telegram-канале ведомства. Сейчас в СК России по ХМАО организована процессуальная проверка. Доклад о ней предоставит руководитель регионального отделения ведомства Михаил Мокшин. Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин потребовал от коллег отчета по ситуации с нарушением жилищных прав инвалида в Нижневартовске (ХМАО). Мужчина оказался изолирован в своем жилище без доступа к местам общего пользования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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