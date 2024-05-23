Глава СК Бастрыкин потребовал отчета о нарушении прав инвалида из ХМАО

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от коллег отчета по ситуации с нарушением жилищных прав инвалида в Нижневартовске (ХМАО). Ранее в СМИ появилась информация о том, что мужчина оказался изолирован в своем жилище без доступа к местам общего пользования, сообщили в telegram-канале Следкома.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Викторовичу Мокшину доложить о проделанной работе по разрешению проблемы инвалида. Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — отмечается в сообщении Следственного комитета.
В окружном СК уже расследовалось уголовное дело по факту нарушения прав инвалида. По информации следователей, вартовчанин изолирован в малогабаритной комнате общежития и не может выйти на улицу или пользоваться общими помещениями на другом этаже здания. «Несмотря на вынесенное в его пользу судебное решение, до настоящего времени жилищные права инвалида не реализованы», — сообщается в публикации Следкома.
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