Куйвашев приказал заменить все трамваи в Екатеринбурге и установил дедлайн

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Средний возраст трамвая в Екатеринбурге — 36 лет Фото:

В течение ближайших пяти лет в Екатеринбурге практически полностью обновят трамвайный парк — по поручению губернатора Евгения Куйвашева, которое он озвучил на совещании с мэром Алексеем Орловым, его замом по транспорту и строительству Рустамом Галямовым и министром финансов Александром Старковым. Об этом URA.RU рассказал источник в облправительстве.

«Велено приобрести 25 трамваев в этом году, 50 — в следующем. А вообще за пять лет — 400 машин (то есть практически полностью обновить парк). На это буду выделены миллиарды рублей, потребуется поддержка из федерального бюджета. Благо, президент в феврале озвучил соответствующие поручения», — поделился собеседник. Его слова подтвердили два чиновника из транспортного блока мэрии, получавшие от Галямова поручения — по поводу подготовки расчетов — в пятницу и субботу утром.

Ранее агентство со ссылкой на мэра Алексея Орлова неоднократно рассказывало об изношенности трамвайного парка, средний возраст машин — 38 лет. На прошлой неделе один из них — 46-летний — загорелся прямо на остановке (внутри были пассажиры).

Куйвашев поручил проработать и масштабную (400 единиц) закупку автобусов. Она станет возможной в рамках перехода властей на работу с перевозчиками по брутто-контрактам.

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В течение ближайших пяти лет в Екатеринбурге практически полностью обновят трамвайный парк — по поручению губернатора Евгения Куйвашева, которое он озвучил на совещании с мэром Алексеем Орловым, его замом по транспорту и строительству Рустамом Галямовым и министром финансов Александром Старковым. Об этом URA.RU рассказал источник в облправительстве. «Велено приобрести 25 трамваев в этом году, 50 — в следующем. А вообще за пять лет — 400 машин (то есть практически полностью обновить парк). На это буду выделены миллиарды рублей, потребуется поддержка из федерального бюджета. Благо, президент в феврале озвучил соответствующие поручения», — поделился собеседник. Его слова подтвердили два чиновника из транспортного блока мэрии, получавшие от Галямова поручения — по поводу подготовки расчетов — в пятницу и субботу утром. Ранее агентство со ссылкой на мэра Алексея Орлова неоднократно рассказывало об изношенности трамвайного парка, средний возраст машин — 38 лет. На прошлой неделе один из них — 46-летний — загорелся прямо на остановке (внутри были пассажиры). Куйвашев поручил проработать и масштабную (400 единиц) закупку автобусов. Она станет возможной в рамках перехода властей на работу с перевозчиками по брутто-контрактам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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