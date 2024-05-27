Куйвашев приказал заменить все трамваи в Екатеринбурге и установил дедлайн

27 мая 2024 в 18:15 Размер текста - 17 +

Средний возраст трамвая в Екатеринбурге — 36 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В течение ближайших пяти лет в Екатеринбурге практически полностью обновят трамвайный парк — по поручению губернатора Евгения Куйвашева, которое он озвучил на совещании с мэром Алексеем Орловым, его замом по транспорту и строительству Рустамом Галямовым и министром финансов Александром Старковым. Об этом URA.RU рассказал источник в облправительстве. «Велено приобрести 25 трамваев в этом году, 50 — в следующем. А вообще за пять лет — 400 машин (то есть практически полностью обновить парк). На это буду выделены миллиарды рублей, потребуется поддержка из федерального бюджета. Благо, президент в феврале озвучил соответствующие поручения», — поделился собеседник. Его слова подтвердили два чиновника из транспортного блока мэрии, получавшие от Галямова поручения — по поводу подготовки расчетов — в пятницу и субботу утром. Ранее агентство со ссылкой на мэра Алексея Орлова неоднократно рассказывало об изношенности трамвайного парка, средний возраст машин — 38 лет. На прошлой неделе один из них — 46-летний — загорелся прямо на остановке (внутри были пассажиры). Куйвашев поручил проработать и масштабную (400 единиц) закупку автобусов. Она станет возможной в рамках перехода властей на работу с перевозчиками по брутто-контрактам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В течение ближайших пяти лет в Екатеринбурге практически полностью обновят трамвайный парк — по поручению губернатора Евгения Куйвашева, которое он озвучил на совещании с мэром Алексеем Орловым, его замом по транспорту и строительству Рустамом Галямовым и министром финансов Александром Старковым. Об этом URA.RU рассказал источник в облправительстве. «Велено приобрести 25 трамваев в этом году, 50 — в следующем. А вообще за пять лет — 400 машин (то есть практически полностью обновить парк). На это буду выделены миллиарды рублей, потребуется поддержка из федерального бюджета. Благо, президент в феврале озвучил соответствующие поручения», — поделился собеседник. Его слова подтвердили два чиновника из транспортного блока мэрии, получавшие от Галямова поручения — по поводу подготовки расчетов — в пятницу и субботу утром. Ранее агентство со ссылкой на мэра Алексея Орлова неоднократно рассказывало об изношенности трамвайного парка, средний возраст машин — 38 лет. На прошлой неделе один из них — 46-летний — загорелся прямо на остановке (внутри были пассажиры). Куйвашев поручил проработать и масштабную (400 единиц) закупку автобусов. Она станет возможной в рамках перехода властей на работу с перевозчиками по брутто-контрактам.