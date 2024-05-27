Для Екатеринбурга закупят 400 новых автобусов — с подачи Куйвашева

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Передача новых автобусов, полученных Екатеринбургом в лизинг в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, национальные проекты россии, безопасные качественные дороги
За последние годы в Екатеринбурге появились 220 новых автобусов Фото:

В ближайшие годы для Екатеринбурга будет закуплено 400 новых автобусов. Об этом URA.RU рассказал источник в областном правительстве, знакомый с итогами совещания 24 мая с участием губернатора Евгения Куйвашева, мэра Алексея Орлова, его заместителя по транспорту Рустама Галямова и министра финансов Александра Старкова.

По словам собеседника, масштабное обновление парка станет возможным после перехода на брутто-контракты с перевозчиками. Это схема, при которой транспортные предприятия получают от администрации плату за километры и перестают гоняться за выручкой — она идет в бюджет. Суммы контрактов, таким образом, увеличатся в разы.

«Губернатор поручил предусмотреть это в корректировке областного бюджета. Будут выделены миллиарды рублей, чтобы до 1 сентября перейти на новый порядок оплаты. За счет этого перевозчиками и будут закуплены автобусы. Это обязательство будет прописано в контрактах», — поделился источник в региональном кабмине. Его слова подтвердили два чиновника из транспортного блока мэрии, получавшие от Галямова поручения в пятницу и субботу утром.

За последние пять лет мэрия при поддержке федеральных властей закупила 220 автобусов нового поколения. Уже сейчас у властей есть понимание, что к концу 2024-го город получит еще 30 машин.

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В ближайшие годы для Екатеринбурга будет закуплено 400 новых автобусов. Об этом URA.RU рассказал источник в областном правительстве, знакомый с итогами совещания 24 мая с участием губернатора Евгения Куйвашева, мэра Алексея Орлова, его заместителя по транспорту Рустама Галямова и министра финансов Александра Старкова. По словам собеседника, масштабное обновление парка станет возможным после перехода на брутто-контракты с перевозчиками. Это схема, при которой транспортные предприятия получают от администрации плату за километры и перестают гоняться за выручкой — она идет в бюджет. Суммы контрактов, таким образом, увеличатся в разы. «Губернатор поручил предусмотреть это в корректировке областного бюджета. Будут выделены миллиарды рублей, чтобы до 1 сентября перейти на новый порядок оплаты. За счет этого перевозчиками и будут закуплены автобусы. Это обязательство будет прописано в контрактах», — поделился источник в региональном кабмине. Его слова подтвердили два чиновника из транспортного блока мэрии, получавшие от Галямова поручения в пятницу и субботу утром. За последние пять лет мэрия при поддержке федеральных властей закупила 220 автобусов нового поколения. Уже сейчас у властей есть понимание, что к концу 2024-го город получит еще 30 машин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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