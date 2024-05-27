Для Екатеринбурга закупят 400 новых автобусов — с подачи Куйвашева

За последние годы в Екатеринбурге появились 220 новых автобусов Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ближайшие годы для Екатеринбурга будет закуплено 400 новых автобусов. Об этом URA.RU рассказал источник в областном правительстве, знакомый с итогами совещания 24 мая с участием губернатора Евгения Куйвашева, мэра Алексея Орлова, его заместителя по транспорту Рустама Галямова и министра финансов Александра Старкова.

По словам собеседника, масштабное обновление парка станет возможным после перехода на брутто-контракты с перевозчиками. Это схема, при которой транспортные предприятия получают от администрации плату за километры и перестают гоняться за выручкой — она идет в бюджет. Суммы контрактов, таким образом, увеличатся в разы.

«Губернатор поручил предусмотреть это в корректировке областного бюджета. Будут выделены миллиарды рублей, чтобы до 1 сентября перейти на новый порядок оплаты. За счет этого перевозчиками и будут закуплены автобусы. Это обязательство будет прописано в контрактах», — поделился источник в региональном кабмине. Его слова подтвердили два чиновника из транспортного блока мэрии, получавшие от Галямова поручения в пятницу и субботу утром.

За последние пять лет мэрия при поддержке федеральных властей закупила 220 автобусов нового поколения. Уже сейчас у властей есть понимание, что к концу 2024-го город получит еще 30 машин.