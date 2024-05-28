В мире Европа Глава МИД Польши допустил отправку войск на Украину 28 мая 2024 в 12:16 Размер текста - 17 + Нельзя исключать отправку польских военных на Украину, сказал Радослав Сикорский Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Варшава не должна исключать отправки польских войск на Украину. Об этом заявил глава МИД республики Радослав Сикорский. «Мы не должны исключать никакую возможность», — сказал Радослав Сикорский, отвечая на вопрос об отправке польских военных на Украину. Заявление глава дипведомства сделал в интервью Gazeta Wyborcza. Ранее Сикорский заявил, что военные из некоторых стран НАТО уже воюют на Украине. Однако глава МИД отказался перечислять эти государства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Варшава не должна исключать отправки польских войск на Украину. Об этом заявил глава МИД республики Радослав Сикорский. «Мы не должны исключать никакую возможность», — сказал Радослав Сикорский, отвечая на вопрос об отправке польских военных на Украину. Заявление глава дипведомства сделал в интервью Gazeta Wyborcza. Ранее Сикорский заявил, что военные из некоторых стран НАТО уже воюют на Украине. Однако глава МИД отказался перечислять эти государства. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям