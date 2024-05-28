Глава МИД Польши допустил отправку войск на Украину

Нельзя исключать отправку польских военных на Украину, сказал Радослав Сикорский
Варшава не должна исключать отправки польских войск на Украину. Об этом заявил глава МИД республики Радослав Сикорский.
«Мы не должны исключать никакую возможность», — сказал Радослав Сикорский, отвечая на вопрос об отправке польских военных на Украину. Заявление глава дипведомства сделал в интервью Gazeta Wyborcza.
Ранее Сикорский заявил, что военные из некоторых стран НАТО уже воюют на Украине. Однако глава МИД отказался перечислять эти государства.
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