Глава МИД Польши допустил отправку войск на Украину

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Нельзя исключать отправку польских военных на Украину, сказал Радослав Сикорский Фото:

Варшава не должна исключать отправки польских войск на Украину. Об этом заявил глава МИД республики Радослав Сикорский.

«Мы не должны исключать никакую возможность», — сказал Радослав Сикорский, отвечая на вопрос об отправке польских военных на Украину. Заявление глава дипведомства сделал в интервью Gazeta Wyborcza.

Ранее Сикорский заявил, что военные из некоторых стран НАТО уже воюют на Украине. Однако глава МИД отказался перечислять эти государства.

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Варшава не должна исключать отправки польских войск на Украину. Об этом заявил глава МИД республики Радослав Сикорский. «Мы не должны исключать никакую возможность», — сказал Радослав Сикорский, отвечая на вопрос об отправке польских военных на Украину. Заявление глава дипведомства сделал в интервью Gazeta Wyborcza. Ранее Сикорский заявил, что военные из некоторых стран НАТО уже воюют на Украине. Однако глава МИД отказался перечислять эти государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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