Власти ответили на требования челябинцев построить детскую площадку вместо корта

30 мая 2024 в 12:33 Размер текста - 17 +

Во дворе совместят спортивную и детскую площадки Фото: Анна Майорова © URA.RU Жителям двора по Чичерина, 40 установят спортивную и детскую площадки, а также благоустроят территорию. Об этом сообщил URA.RU глава Калининского района Владимир Шамне. «Данный двор не относится к придомовой территории, это участок муниципальной земли, который будет благоустроен. Территория позволяет разместить детскую площадку, воркаут-площадку и корт с искусственным покрытием. Кроме того, здесь появятся ровные дорожки со скамейками и урнами», — уточнил URA.RU Шамне. Глава района рассказал, что в данный момент ведется активная реконструкция парка Калининского района, где ранее находилась хоккейная площадка. Специалисты тщательно осмотрели конструкцию корта и признали, что он находится в удовлетворительном состоянии. После небольшой починки, доработки и покраски он сможет стать центром притяжения жителей в другом дворе. «Территория большая, корт с искусственным покрытием в виде травы со всеми сопутствующими защитными элементами займет лишь небольшую часть. Он будет востребован для жителей всех поколений. Объект будет закреплен за муниципальной организацией „Спортивный город“, и все обслуживание, в том числе подача электроэнергии и воды для заливки катка, будут производиться за муниципальный счет», — добавил Шамне. В рамках работы «Спортивного города» предусмотрена работа тренеров различных секций, которые будут заниматься с детьми и взрослыми бесплатно. Районные власти готовы установить и запустить объект уже в этом году в рамках первого этапа благоустройства. Также в 2024 году будут изыскиваться средства на строительство дорожек и установку урн и скамеек. «В рамках второго этапа благоустройства, работа над которым начнется уже в текущем году, планируется установить воркаут-площадку и детскую площадку, отремонтировать межквартальный проезд. Там будет очень красиво. Сейчас мы ищем средства на проведение всех работ», — пояснил глава района. Ранее URA.RU сообщало о том, что активисты челябинского двора высказались категорически против строительства корта вместо детской площадки. Жителям предложили комплексное развитие территории, однако чать из них уверены, что хоккейного корта на территории соседней школы вполне достаточно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям двора по Чичерина, 40 установят спортивную и детскую площадки, а также благоустроят территорию. Об этом сообщил URA.RU глава Калининского района Владимир Шамне. «Данный двор не относится к придомовой территории, это участок муниципальной земли, который будет благоустроен. Территория позволяет разместить детскую площадку, воркаут-площадку и корт с искусственным покрытием. Кроме того, здесь появятся ровные дорожки со скамейками и урнами», — уточнил URA.RU Шамне. Глава района рассказал, что в данный момент ведется активная реконструкция парка Калининского района, где ранее находилась хоккейная площадка. Специалисты тщательно осмотрели конструкцию корта и признали, что он находится в удовлетворительном состоянии. После небольшой починки, доработки и покраски он сможет стать центром притяжения жителей в другом дворе. «Территория большая, корт с искусственным покрытием в виде травы со всеми сопутствующими защитными элементами займет лишь небольшую часть. Он будет востребован для жителей всех поколений. Объект будет закреплен за муниципальной организацией „Спортивный город“, и все обслуживание, в том числе подача электроэнергии и воды для заливки катка, будут производиться за муниципальный счет», — добавил Шамне. В рамках работы «Спортивного города» предусмотрена работа тренеров различных секций, которые будут заниматься с детьми и взрослыми бесплатно. Районные власти готовы установить и запустить объект уже в этом году в рамках первого этапа благоустройства. Также в 2024 году будут изыскиваться средства на строительство дорожек и установку урн и скамеек. «В рамках второго этапа благоустройства, работа над которым начнется уже в текущем году, планируется установить воркаут-площадку и детскую площадку, отремонтировать межквартальный проезд. Там будет очень красиво. Сейчас мы ищем средства на проведение всех работ», — пояснил глава района. Ранее URA.RU сообщало о том, что активисты челябинского двора высказались категорически против строительства корта вместо детской площадки. Жителям предложили комплексное развитие территории, однако чать из них уверены, что хоккейного корта на территории соседней школы вполне достаточно.