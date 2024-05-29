Бастрыкин вмешался в ЧП с падением лифта в Нижневартовске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин вмешался в ЧП с падением лифта в многоквартирнике Нижневартовска, в кабине которого находились женщина с ребенком. Об этом сообщает tg-канал «Информационный центр СК России».
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Викторовичу Мокшину доложить о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — сообщает tg-канал. Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате СК.
Следователи ХМАО также проверяют информацию об инциденте с падением лифта. Они оценят качество услуг по техобслуживанию кабины.
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