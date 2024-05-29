29 мая 2024

Бастрыкин вмешался в ЧП с падением лифта в Нижневартовске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бастрыкин поручил доложить о расследовании инцидента с падением лифта в Нижневартовске
Бастрыкин поручил доложить о расследовании инцидента с падением лифта в Нижневартовске Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин вмешался в ЧП с падением лифта в многоквартирнике Нижневартовска, в кабине которого находились женщина с ребенком. Об этом сообщает tg-канал «Информационный центр СК России».

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Викторовичу Мокшину доложить о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — сообщает tg-канал. Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате СК.

Следователи ХМАО также проверяют информацию об инциденте с падением лифта. Они оценят качество услуг по техобслуживанию кабины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин вмешался в ЧП с падением лифта в многоквартирнике Нижневартовска, в кабине которого находились женщина с ребенком. Об этом сообщает tg-канал «Информационный центр СК России». «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Викторовичу Мокшину доложить о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — сообщает tg-канал. Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате СК. Следователи ХМАО также проверяют информацию об инциденте с падением лифта. Они оценят качество услуг по техобслуживанию кабины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...