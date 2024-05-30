В ХМАО с концертом приедет ведущий ток-шоу «Плюшки»

В ХМАО со стендап-концертом приедет комик и ведущий ток-шоу «Плюшки» Богдан Лисевский. Выступления пройдут в Нижневартовске, Ханты-Мансийске и Нефтеюганске. Информация о гастролях размещена на сайте юмориста.
«STANDUP TOUR 2024 — октябрь: Нижневартовск, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск», — следует из гастрольного графика комика. Концерты организуют на площадках городских культурных центров.
Лисевский известен не только как комик, а и как ведущий популярного ток-шоу «Плюшки». В комедийном жанре автор берет интервью у российских селебрити и рассказывает об уроках юмора.
Также в ХМАО с концертами приедут и другие комики. Среди них, например, юморист Артем Винокур.
Ранее URA.RU писало о визите в ХМАО резидента телешоу Comedy Club Евгения Синякова. Его концерт прошел в Когалыме.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!