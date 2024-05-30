В ХМАО с концертом приедет ведущий ток-шоу «Плюшки»

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Стендап-концерты Богдана Лисевского в ХМАО пройдут в октябре
Стендап-концерты Богдана Лисевского в ХМАО пройдут в октябре Фото:

В ХМАО со стендап-концертом приедет комик и ведущий ток-шоу «Плюшки» Богдан Лисевский. Выступления пройдут в Нижневартовске, Ханты-Мансийске и Нефтеюганске. Информация о гастролях размещена на сайте юмориста.

«STANDUP TOUR 2024 — октябрь: Нижневартовск, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск», — следует из гастрольного графика комика. Концерты организуют на площадках городских культурных центров.

Лисевский известен не только как комик, а и как ведущий популярного ток-шоу «Плюшки». В комедийном жанре автор берет интервью у российских селебрити и рассказывает об уроках юмора.

Также в ХМАО с концертами приедут и другие комики. Среди них, например, юморист Артем Винокур.

Ранее URA.RU писало о визите в ХМАО резидента телешоу Comedy Club Евгения Синякова. Его концерт прошел в Когалыме.

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В ХМАО со стендап-концертом приедет комик и ведущий ток-шоу «Плюшки» Богдан Лисевский. Выступления пройдут в Нижневартовске, Ханты-Мансийске и Нефтеюганске. Информация о гастролях размещена на сайте юмориста. «STANDUP TOUR 2024 — октябрь: Нижневартовск, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск», — следует из гастрольного графика комика. Концерты организуют на площадках городских культурных центров. Лисевский известен не только как комик, а и как ведущий популярного ток-шоу «Плюшки». В комедийном жанре автор берет интервью у российских селебрити и рассказывает об уроках юмора. Также в ХМАО с концертами приедут и другие комики. Среди них, например, юморист Артем Винокур. Ранее URA.RU писало о визите в ХМАО резидента телешоу Comedy Club Евгения Синякова. Его концерт прошел в Когалыме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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