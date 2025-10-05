05 октября 2025
В ХМАО пациенту впервые выполнена уникальная операция на сонной артерии

В Нягани (ХМАО) впервые в практике медиков пациенту с редкой патологией проведена реконструкция сонной артерии. Об этом в соцсети сообщил глава окружного депздрава Роман Паськов.

«В Няганской окружной больнице хирурги Центра сосудистой хирургии спасли жизнь пациентке, проведя гибридную операцию на аневризматически измененной внутренней сонной артерии. Пациентка из Пионерского наблюдалась в центре почти два года: у нее была выявлена редкая патология — множественные аневризмы патологически извитой сонной артерии», — сообщается Паськов в telegram-канале.

У пациентки было обнаружено сразу две аневризмы. Поражение распространялось напрямую к черепу и несло угрозу жизни. Специалисты выполнили операцию в два этапа. Не смотря на сложность вмешательства, все прошло успешно, а пациентка назвала медиков ангелами.

