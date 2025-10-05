05 октября 2025

Жительница ХМАО, продавшая квартиру под влиянием мошенников, пытается оспорить сделку в суде

Жительница ХМАО, продавшая квартиру под давлением афериста, подал иск в суд
Жительница Нижневартовска пытается оспорить сделку по продаже квартиру
Жительница Нижневартовска (ХМАО) пытается оспорить сделку по продаже квартиры, которую продала под давлением афериста. Об этом сообщают Суды Юры. 

«В Нижневартовский городской суд поступило исковое заявление о признании договора купли-продажи квартиры недействительным. Истец требует признать сделку ничтожной в связи с тем, что она была совершена под влиянием мошеннических действий», — сообщает пресс-служба регионального суда.

Летом на женщину вышел мошенник, и, представившись сотрудником электросети, получил доступ к ее Госуслугам. Злоумышленник манипулировал ею, заставлял выполнять его указания. Как итог, женщина осталась без квартиры, машины, денежных накоплений.  Потерпевшая лишилась всего имущества, и, осознав, что стала жертвой мошенников, отправилась в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) следственный комитет и полиция выявили новые эпизоды в деле банды, которая наживалась на выплатах ветеранам СВО посредством фиктивных браков. Выяснилось, что помимо этого мошенники по низкой цене покупали квартиры у югорчан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

