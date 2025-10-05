Жительница ХМАО, продавшая квартиру под влиянием мошенников, пытается оспорить сделку в суде

Жительница Нижневартовска (ХМАО) пытается оспорить сделку по продаже квартиры, которую продала под давлением афериста. Об этом сообщают Суды Юры.
«В Нижневартовский городской суд поступило исковое заявление о признании договора купли-продажи квартиры недействительным. Истец требует признать сделку ничтожной в связи с тем, что она была совершена под влиянием мошеннических действий», — сообщает пресс-служба регионального суда.
Летом на женщину вышел мошенник, и, представившись сотрудником электросети, получил доступ к ее Госуслугам. Злоумышленник манипулировал ею, заставлял выполнять его указания. Как итог, женщина осталась без квартиры, машины, денежных накоплений. Потерпевшая лишилась всего имущества, и, осознав, что стала жертвой мошенников, отправилась в суд.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) следственный комитет и полиция выявили новые эпизоды в деле банды, которая наживалась на выплатах ветеранам СВО посредством фиктивных браков. Выяснилось, что помимо этого мошенники по низкой цене покупали квартиры у югорчан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!