05 октября 2025

Клиенту «Сургутнефтегазбанка» навязали страховку в 15 раз дороже реальной цены

Житель Югры заплатил 905 тысяч рублей за участие в программе коллективного страхования
Житель Югры заплатил 905 тысяч рублей за участие в программе коллективного страхования

Житель Югры заплатил 905 тысяч рублей за участие в программе коллективного страхования, фактическая стоимость которой составляет чуть более 60 тысяч. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы финансового омбудсмена.

Речь идет о страховании жизни и здоровья, которое оформляется не напрямую с клиентом, а через банк — в рамках коллективного договора со страховой компанией. Клиент при этом просто «присоединяется» к программе, но переплачивает многократно.

«Крупные банки продают россиянам программы страхования жизни, здоровья и финансовых рисков по цене в 3–18 раз выше их реальной стоимости. Так, клиент СНГБ (АО „Сургутнефтегазбанк“) за присоединение к программе коллективного страхования заплатил 905 тысяч рублей при фактической стоимости услуги 60,4 тысячи», — отмечает издание.

По данным «Известий», подобные схемы применяют и другие банки. Кроме того, заемщикам навязывают дополнительные услуги — от «технической поддержки» до «эвакуации авто» стоимостью до 360 тысяч рублей. При отказе от таких сервисов деньги не возвращаются: банки считают услугу оказанной сразу после подписания договора.

В «Сургутнефтегазбанк» направлен запрос. Ответа на момент публикации не поступило. 

