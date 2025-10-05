05 октября 2025
04 октября 2025

В ХМАО пожарные эвакуировали людей из горящего дома

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Советском пожарные МЧС Югры потушили пожар в расселённом доме
В Советском пожарные МЧС Югры потушили пожар в расселённом доме Фото:

В Советском (ХМАО) пожарные потушили возгорание в частично расселённом доме, эвакуированы люди. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Югры.

«В Советском пожарные МЧС Югры ликвидировали возгорание в частично расселённом доме на улице Гастелло. Открытое горение на первом и втором этажах потушили за несколько минут», — уточняет ведомство.

В условиях сильного задымления работали два звена газодымозащитной службы. Удалось локализовать пожар на площади 60 квадратных метров, из дома эвакуировали шесть человек, пострадавших нет. К тушению привлекались 23 сотрудника МЧС и 7 единиц техники.

Ранее URA.RU сообщало, что в Когалыме (ХМАО) сгорел ангар площадью почти 700 квадратных метров. Пожарные были на месте ЧП через восемь минут после сообщения о пожаре. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Советском (ХМАО) пожарные потушили возгорание в частично расселённом доме, эвакуированы люди. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Югры. «В Советском пожарные МЧС Югры ликвидировали возгорание в частично расселённом доме на улице Гастелло. Открытое горение на первом и втором этажах потушили за несколько минут», — уточняет ведомство. В условиях сильного задымления работали два звена газодымозащитной службы. Удалось локализовать пожар на площади 60 квадратных метров, из дома эвакуировали шесть человек, пострадавших нет. К тушению привлекались 23 сотрудника МЧС и 7 единиц техники. Ранее URA.RU сообщало, что в Когалыме (ХМАО) сгорел ангар площадью почти 700 квадратных метров. Пожарные были на месте ЧП через восемь минут после сообщения о пожаре. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...