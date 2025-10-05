В ХМАО пожарные эвакуировали людей из горящего дома

В Советском (ХМАО) пожарные потушили возгорание в частично расселённом доме, эвакуированы люди. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Югры.
«В Советском пожарные МЧС Югры ликвидировали возгорание в частично расселённом доме на улице Гастелло. Открытое горение на первом и втором этажах потушили за несколько минут», — уточняет ведомство.
В условиях сильного задымления работали два звена газодымозащитной службы. Удалось локализовать пожар на площади 60 квадратных метров, из дома эвакуировали шесть человек, пострадавших нет. К тушению привлекались 23 сотрудника МЧС и 7 единиц техники.
Ранее URA.RU сообщало, что в Когалыме (ХМАО) сгорел ангар площадью почти 700 квадратных метров. Пожарные были на месте ЧП через восемь минут после сообщения о пожаре.
