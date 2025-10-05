05 октября 2025

Мэр Сургута появился на публике в худи от местного дизайнера. Фото

Глава Сургута купил худи с надписью «В моих венах нефть»
Югорские чиновники поддерживают местных дизайнеров одежды
Югорские чиновники поддерживают местных дизайнеров одежды Фото:

Мэр Сургута Максим Слепов пошел по стопам губернатора ХМАО Руслана Кухарука, регулярно поддерживающего местный креативный кластер. Градоначальник появился на публике в толстовке локального бренда «Северный берег», а затем поделился фото в своем telegram-канале.

«Не случаен и выбор оттенка — Слепов считает бордовый цветом удачи, в таких же носках и галстуке он выиграл выборы мэра летом 2024 года. Это не первая вещь бренда в коллекции градоначальника: ранее он купил белую футболку с такой же надписью. Вообще, Слепов очень трепетно относится ко всему, что связано с Сургутом и его айдентикой. Так что со временем коллекция будет пополняться», — сообщает инсайдер. 

Глава Сургута в новом худи
Глава Сургута в новом худи
Фото:

Бордовое худи с надписью «Сургут: в моих венах нефть» он купил, чтобы поддержать местный бизнес. Обновку градоначальник продемонстрировал во время слета рабочей молодежи «На крыло».

Слепов стал первым югорским мэром, кто последовал примеру губернатора Кухарука и купил местный мерч. В Сургуте пока нет официального бренда города. «Северный берег» разработала местный дизайнер Евгения Черенкова.

