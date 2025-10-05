Врачи ХМАО предотвратили рак, проведя уникальную операцию

В Нижневартовске (ХМАО) медики предотвратили развитие рака благодаря операции. Уникальность случая в обширности поражения, которое удалили без разрезов, сообщили в Нижневартовской ОКБ.
"Врачи предотвратили развитие рака благодаря операции. Уникальность случая заключалась в обширности поражения – около 12 сантиметров, почти 2/3 кишечника", — уточнили в пресс-службе медучреждения. Обычно в таких случаях речь идет о большой хирургической операции с удалением части кишечника, но врач-эндоскопист Санжар Орунбаев выполнил восьмичасовую диссекцию подслизистого слоя и удалил образование полностью эндоскопическим методом — без разрезов.
Образование было доброкачественным, но находилось на грани перехода в злокачественную форму. Своевременное вмешательство фактически остановило развитие рака.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО почти половина детей с онкологическими заболеваниями страдает острым лимфобластным лейкозом. В Нижневартовскую окружную клиническую детскую больницу с начала года госпитализировали 24 ребенка, у 11 из них диагноз — острый лимфобластный лейкоз.
