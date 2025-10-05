05 октября 2025

Врачи ХМАО предотвратили рак, проведя уникальную операцию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Врачи Нижневартовска спасли пациента от рака
Врачи Нижневартовска спасли пациента от рака Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) медики предотвратили развитие рака благодаря операции. Уникальность случая в обширности поражения, которое удалили без разрезов, сообщили в Нижневартовской ОКБ. 

"Врачи предотвратили развитие рака благодаря операции. Уникальность случая заключалась в обширности поражения – около 12 сантиметров, почти 2/3 кишечника", — уточнили в пресс-службе медучреждения. Обычно в таких случаях речь идет о большой хирургической операции с удалением части кишечника, но врач-эндоскопист Санжар Орунбаев выполнил восьмичасовую диссекцию подслизистого слоя и удалил образование полностью эндоскопическим методом — без разрезов. 

Образование было доброкачественным, но находилось на грани перехода в злокачественную форму. Своевременное вмешательство фактически остановило развитие рака.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО почти половина детей с онкологическими заболеваниями страдает острым лимфобластным лейкозом. В Нижневартовскую окружную клиническую детскую больницу с начала года госпитализировали 24 ребенка, у 11 из них диагноз — острый лимфобластный лейкоз. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) медики предотвратили развитие рака благодаря операции. Уникальность случая в обширности поражения, которое удалили без разрезов, сообщили в Нижневартовской ОКБ.  "Врачи предотвратили развитие рака благодаря операции. Уникальность случая заключалась в обширности поражения – около 12 сантиметров, почти 2/3 кишечника", — уточнили в пресс-службе медучреждения. Обычно в таких случаях речь идет о большой хирургической операции с удалением части кишечника, но врач-эндоскопист Санжар Орунбаев выполнил восьмичасовую диссекцию подслизистого слоя и удалил образование полностью эндоскопическим методом — без разрезов.  Образование было доброкачественным, но находилось на грани перехода в злокачественную форму. Своевременное вмешательство фактически остановило развитие рака. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО почти половина детей с онкологическими заболеваниями страдает острым лимфобластным лейкозом. В Нижневартовскую окружную клиническую детскую больницу с начала года госпитализировали 24 ребенка, у 11 из них диагноз — острый лимфобластный лейкоз. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...