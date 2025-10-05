Департамент правительства ХМАО подал в суд на Счетную палату из-за проверки, выявившей нарушения

Департамент административного обеспечения ХМАО пытается отменить результаты проверки Счетной палаты, выявившие нарушения в ходе получения субсидий на проведение капитального ремонта правительственных зданий. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.
«Аудиторы указали на то, что дирекция по эксплуатации служебных зданий предоставила недостоверную информацию об использовании субсидии за 2024 год, на основании которой получила деньги и в следующем году. Вскрылись и другие нарушения, например, проведение капремонта квартир, не являющихся объектами капстроительства в собственности округа, и текущего ремонта здания военкомата, которое было исключено из списка целей для субсидирования. Департамент, по мнению КСП, не осуществлял должный контроль над деятельностью дирекции. Результаты проверки депадмобеспечения пытается оспорить в Арбитражном суде ХМАО», — сообщил инсайдер.
На сайте КСП опубликованы результаты проверки дирекции, в которых отмечены указанные источником нарушения. Руководитель дирекции Илья Ким по итогам проверки привлечен к дисциплинарной ответственности.
В картотеке дел Арбитражного суда ХМАО размещены два исковых заявления с требованием отменить результаты проверки — от департамента и от дирекции. Ответчиком в обоих случаях выступает Счетная палата. На момент публикации новости суд принял решение приостановить действие проверки.
