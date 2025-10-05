05 октября 2025
04 октября 2025

В ХМАО рано утром сгорел огромный ангар

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Когалыме сгорел огромный ангар
В Когалыме сгорел огромный ангар Фото:

В Когалыме (ХМАО) сгорел ангар площадью почти 700 квадратных метров. Об это сообщает МЧС Югры.

«Сегодня в 04:53 в Когалыме произошло возгорание ангара на проспекте Нефтяников. Через восемь минут на место прибыли подразделения МЧС России», — сообщает ведомство.

В тушении участвовали 32 человека, задействовано девять единиц техники. В течение часа пожар был локализован, к шести утра открытое горение ликвидировано, пострадавших нет.

Видео: МЧС ХМАО-Югры

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Когалыме (ХМАО) сгорел ангар площадью почти 700 квадратных метров. Об это сообщает МЧС Югры. «Сегодня в 04:53 в Когалыме произошло возгорание ангара на проспекте Нефтяников. Через восемь минут на место прибыли подразделения МЧС России», — сообщает ведомство. В тушении участвовали 32 человека, задействовано девять единиц техники. В течение часа пожар был локализован, к шести утра открытое горение ликвидировано, пострадавших нет. Видео: МЧС ХМАО-Югры
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...