В ХМАО рано утром сгорел огромный ангар

В Когалыме сгорел огромный ангар
В Когалыме (ХМАО) сгорел ангар площадью почти 700 квадратных метров. Об это сообщает МЧС Югры.
«Сегодня в 04:53 в Когалыме произошло возгорание ангара на проспекте Нефтяников. Через восемь минут на место прибыли подразделения МЧС России», — сообщает ведомство.
В тушении участвовали 32 человека, задействовано девять единиц техники. В течение часа пожар был локализован, к шести утра открытое горение ликвидировано, пострадавших нет.
Видео: МЧС ХМАО-Югры
