Фермеров ХМАО научат креативу в сельском хозяйстве

В Югре стартовал второй поток «Школы фермера». Главная тема этого сезона — креативная экономика в сельском хозяйстве, сообщает telegram-канал окружного правительства.
Участниками программы стали 25 человек из 13 муниципалитетов округа. В течение двух с половиной месяцев они будут изучать отраслевое законодательство, финансовое планирование и маркетинг. Завершится курс защитой бизнес-планов, а лучшие проекты представят на новогодней выставке-ярмарке «Товары земли Югорской».
Ранее URA.RU сообщало, что ярмарка югорских товаропроизводителей в Сургуте вызвала большой ажиотаж среди югорчан. За первый день работы ее посетило порядка 40 тысяч жителей.
