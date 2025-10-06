Фермеров ХМАО научат креативу в сельском хозяйстве

В Югре фермеры изучают креативную экономику
В Югре фермеры изучают креативную экономику Фото:

В Югре стартовал второй поток «Школы фермера». Главная тема этого сезона — креативная экономика в сельском хозяйстве, сообщает telegram-канал окружного правительства.

Участниками программы стали 25 человек из 13 муниципалитетов округа. В течение двух с половиной месяцев они будут изучать отраслевое законодательство, финансовое планирование и маркетинг. Завершится курс защитой бизнес-планов, а лучшие проекты представят на новогодней выставке-ярмарке «Товары земли Югорской».

Ранее URA.RU сообщало, что ярмарка югорских товаропроизводителей в Сургуте вызвала большой ажиотаж среди югорчан. За первый день работы ее посетило порядка 40 тысяч жителей.

