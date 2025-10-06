Военком ХМАО рассказал, где будут служить югорские призывники

Срочники из ХМАО будут служить исключительно на территории России
Срочников из ХМАО на СВО не отправят
Срочников из ХМАО на СВО не отправят

Осенью в армию из Югры отправятся 1,5 тысячи мужчин. Все они будут проходить службу в воинских частях на территории России, сообщил военный комиссар округа Роман Вуколов.

«Югорчане — более 1500 человек — будут проходить службу в частях на территории России. В зону проведения специальной военной операции призывники не направляются», — подчеркнул Вуколов на заседании правительства ХМАО.

Срочники из округа пополнят сухопутные войска, ВКС, флот и части спецназначения. Сборный пункт полностью обеспечен продовольствием, формой, жетонами и электронными картами.

Также Вуколов сообщил, что граждане, находящиеся в добровольческих формированиях, могут получить отсрочку от службы. В ряде муниципалитетов введены единые призывные комиссии, а решения о призыве теперь действуют в течение года.

