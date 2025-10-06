Военком ХМАО рассказал, где будут служить югорские призывники

Осенью в армию из Югры отправятся 1,5 тысячи мужчин. Все они будут проходить службу в воинских частях на территории России, сообщил военный комиссар округа Роман Вуколов.
«Югорчане — более 1500 человек — будут проходить службу в частях на территории России. В зону проведения специальной военной операции призывники не направляются», — подчеркнул Вуколов на заседании правительства ХМАО.
Срочники из округа пополнят сухопутные войска, ВКС, флот и части спецназначения. Сборный пункт полностью обеспечен продовольствием, формой, жетонами и электронными картами.
Также Вуколов сообщил, что граждане, находящиеся в добровольческих формированиях, могут получить отсрочку от службы. В ряде муниципалитетов введены единые призывные комиссии, а решения о призыве теперь действуют в течение года.
