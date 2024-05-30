Путин наградил бывших членов правительства и Героев России

Путин вручил награды Героям России

30 мая 2024 в 18:34 Размер текста - 17 +

Владимир Путин вручил награды высокопоставленным деятелям Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин наградил ряд бывших членов правительства и других высокопоставленных деятелей. Церемония награждения проходит в Кремле. Также были вручены звезды Героев России. «Владимир Путин вручил экс-министру спорта Олегу Матыцину орден „За заслуги перед Отечеством“ четвертой степени», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что награды также получили гендиректор «Московского комсомольца» Павел Гусев, генеральный конструктор «Вертолетов России» Михаил Короткевич и народный артист РФ Владимир Машков. Президент также присвоил спикеру Совфеда России Валентине Матвиенко звание Героя Труда, отметив ее преданность стране и самоотверженный труд на благо российских граждан. Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени были вручены спикеру Госдумы Вячеславу Володину, мэру Москвы Сергею Собянину, а также орденом Мужества был награжден глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Экс-вице-премьер Виктория Абрамченко была награждена орденом Почета; председатель организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова также удостоилась награды. Бывший министр энергетики Николай Шульгинов получил орден «За заслуги перед Отечеством» третьей степени. Кроме того, награды были вручены гендиректору музея-заповедника «Московский Кремль» Елене Гагариной, президенту Федерации спортивной борьбы России Михаилу Мамиашвили и замдиректору Национального медицинского исследовательского центра им. А.Н. Бакулева Владимиру Подзолкову. Владимир Путин также вручил звезды Героев России. Награждены младший сержант Минобороны РФ Альберт Зайнуллин, старший лейтенант Минобороны РФ Чалым Чулдум-оол, капитан Николай Соколов, младший лейтенант Анатолий Иванов, подполковник начальник артиллерии штаба командования внутренних войск МВД РФ из ДНР Александр Евтодий и 100-летний ветеран Великой Отечественной войны дагестанец Ибрагимпаша Садыков. Кроме того, звание Героя России и почетное звание «Летчик-космонавт РФ» получили космонавты-испытатели Анна Кикина, Сергей Корсаков, Денис Матвеев, Андрей Федяев, а также инструктор-космонавт-испытатель Дмитрий Петелин Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин наградил ряд бывших членов правительства и других высокопоставленных деятелей. Церемония награждения проходит в Кремле. Также были вручены звезды Героев России. «Владимир Путин вручил экс-министру спорта Олегу Матыцину орден „За заслуги перед Отечеством“ четвертой степени», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что награды также получили гендиректор «Московского комсомольца» Павел Гусев, генеральный конструктор «Вертолетов России» Михаил Короткевич и народный артист РФ Владимир Машков. Президент также присвоил спикеру Совфеда России Валентине Матвиенко звание Героя Труда, отметив ее преданность стране и самоотверженный труд на благо российских граждан. Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени были вручены спикеру Госдумы Вячеславу Володину, мэру Москвы Сергею Собянину, а также орденом Мужества был награжден глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Экс-вице-премьер Виктория Абрамченко была награждена орденом Почета; председатель организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова также удостоилась награды. Бывший министр энергетики Николай Шульгинов получил орден «За заслуги перед Отечеством» третьей степени. Кроме того, награды были вручены гендиректору музея-заповедника «Московский Кремль» Елене Гагариной, президенту Федерации спортивной борьбы России Михаилу Мамиашвили и замдиректору Национального медицинского исследовательского центра им. А.Н. Бакулева Владимиру Подзолкову. Владимир Путин также вручил звезды Героев России. Награждены младший сержант Минобороны РФ Альберт Зайнуллин, старший лейтенант Минобороны РФ Чалым Чулдум-оол, капитан Николай Соколов, младший лейтенант Анатолий Иванов, подполковник начальник артиллерии штаба командования внутренних войск МВД РФ из ДНР Александр Евтодий и 100-летний ветеран Великой Отечественной войны дагестанец Ибрагимпаша Садыков. Кроме того, звание Героя России и почетное звание «Летчик-космонавт РФ» получили космонавты-испытатели Анна Кикина, Сергей Корсаков, Денис Матвеев, Андрей Федяев, а также инструктор-космонавт-испытатель Дмитрий Петелин