Судебные приставы вернули матери из Каменска-Уральского (Свердловская область) похищенную дочь Арину Пчельникову сразу после съемок программы «Мужское/Женское» на «Первом канале». Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.
«Судебные приставы Екатеринбурга не прекращали поиски ребенка ни на минуту, проверяли все адреса и любую информацию. Историей семьи заинтересовался один из телеканалов, и родители были приглашены на ток-шоу в Москву. К работе подключились судебные приставы города Москвы, благодаря оперативно направленной информации ребенок был передан маме», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства.
Сотрудники ведомства проследили, чтобы свердловчанка с дочерью добрались из Екатеринбурга до Каменска-Уральского. О том, что приставы ищут отца ребенка — Сергея Пчельникова, — URA.RU писало 23 мая. Мужчину с дочерью Ариной разыскивали в Свердловской области и Краснодарском крае.
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