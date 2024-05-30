30 мая 2024

Свердловчанке вернули украденную дочь после съемок на «Первом канале». Видео

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Отец девочки сообщал матери через мессенджеры разные адреса, где якобы находился ребенок
Отец девочки сообщал матери через мессенджеры разные адреса, где якобы находился ребенок Фото:

Судебные приставы вернули матери из Каменска-Уральского (Свердловская область) похищенную дочь Арину Пчельникову сразу после съемок программы «Мужское/Женское» на «Первом канале». Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

«Судебные приставы Екатеринбурга не прекращали поиски ребенка ни на минуту, проверяли все адреса и любую информацию. Историей семьи заинтересовался один из телеканалов, и родители были приглашены на ток-шоу в Москву. К работе подключились судебные приставы города Москвы, благодаря оперативно направленной информации ребенок был передан маме», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства.

Сотрудники ведомства проследили, чтобы свердловчанка с дочерью добрались из Екатеринбурга до Каменска-Уральского. О том, что приставы ищут отца ребенка — Сергея Пчельникова, — URA.RU писало 23 мая. Мужчину с дочерью Ариной разыскивали в Свердловской области и Краснодарском крае.

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Судебные приставы вернули матери из Каменска-Уральского (Свердловская область) похищенную дочь Арину Пчельникову сразу после съемок программы «Мужское/Женское» на «Первом канале». Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области. «Судебные приставы Екатеринбурга не прекращали поиски ребенка ни на минуту, проверяли все адреса и любую информацию. Историей семьи заинтересовался один из телеканалов, и родители были приглашены на ток-шоу в Москву. К работе подключились судебные приставы города Москвы, благодаря оперативно направленной информации ребенок был передан маме», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Сотрудники ведомства проследили, чтобы свердловчанка с дочерью добрались из Екатеринбурга до Каменска-Уральского. О том, что приставы ищут отца ребенка — Сергея Пчельникова, — URA.RU писало 23 мая. Мужчину с дочерью Ариной разыскивали в Свердловской области и Краснодарском крае.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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