22 мая 2024

В Свердловской области и Краснодарском крае ищут отца с ребенком. Фото

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Мужчина скрывает ребенка, которого должен передать матери (архивное фото) Фото:

Судебные приставы объявили в розыск свердловчанина и его пятилетнюю дочь, которую он должен отдать ее маме. Как сообщили URA.RU в ведомстве, мужчина с ребенком могут находиться в любых городах Среднего Урала или в Краснодарском крае.

«В рамках исполнительного производства о передаче несовершеннолетнего ребенка, возбужденного в отношении должника Пчельникова Сергея Викторовича, судебным приставом-исполнителем объявлен исполнительный розыск несовершеннолетнего ребенка Пчельниковой Арины Сергеевны. Согласно решению суда Пчельников Сергей Викторович обязан передать Пчельникову Арину ее матери для совместного проживания», — объяснили приставы.

Они добавили, что мужчина скрывает свое местонахождение, а информации о посещении девочкой детского сада или больницы нет. Они могут находиться в любом из свердловских городов (предположительно, Екатеринбурге или Каменске-Уральском) или в Краснодарском крае. Всех, кому известно, где скрывается Пчельников, просят позвонить по телефонам 8 (343) 362-28-68, 362-28-19 или (3439) 32-10-70.

Приставы просят россиян помочь найти отца и дочку
Приставы просят россиян помочь найти отца и дочку
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Судебные приставы объявили в розыск свердловчанина и его пятилетнюю дочь, которую он должен отдать ее маме. Как сообщили URA.RU в ведомстве, мужчина с ребенком могут находиться в любых городах Среднего Урала или в Краснодарском крае. «В рамках исполнительного производства о передаче несовершеннолетнего ребенка, возбужденного в отношении должника Пчельникова Сергея Викторовича, судебным приставом-исполнителем объявлен исполнительный розыск несовершеннолетнего ребенка Пчельниковой Арины Сергеевны. Согласно решению суда Пчельников Сергей Викторович обязан передать Пчельникову Арину ее матери для совместного проживания», — объяснили приставы. Они добавили, что мужчина скрывает свое местонахождение, а информации о посещении девочкой детского сада или больницы нет. Они могут находиться в любом из свердловских городов (предположительно, Екатеринбурге или Каменске-Уральском) или в Краснодарском крае. Всех, кому известно, где скрывается Пчельников, просят позвонить по телефонам 8 (343) 362-28-68, 362-28-19 или (3439) 32-10-70.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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