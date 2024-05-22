Судебные приставы объявили в розыск свердловчанина и его пятилетнюю дочь, которую он должен отдать ее маме. Как сообщили URA.RU в ведомстве, мужчина с ребенком могут находиться в любых городах Среднего Урала или в Краснодарском крае.
«В рамках исполнительного производства о передаче несовершеннолетнего ребенка, возбужденного в отношении должника Пчельникова Сергея Викторовича, судебным приставом-исполнителем объявлен исполнительный розыск несовершеннолетнего ребенка Пчельниковой Арины Сергеевны. Согласно решению суда Пчельников Сергей Викторович обязан передать Пчельникову Арину ее матери для совместного проживания», — объяснили приставы.
Они добавили, что мужчина скрывает свое местонахождение, а информации о посещении девочкой детского сада или больницы нет. Они могут находиться в любом из свердловских городов (предположительно, Екатеринбурге или Каменске-Уральском) или в Краснодарском крае. Всех, кому известно, где скрывается Пчельников, просят позвонить по телефонам 8 (343) 362-28-68, 362-28-19 или (3439) 32-10-70.
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