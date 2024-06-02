«Единая Россия» определилась с кандидатом на выборах губернатора Петербурга

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Посёлок Сосьва. Свердловская область, флаг единая россия
«Единая Россия» выдвинула Беглова в качестве кандидата на выборах губернатора в 2024 году Фото:

Партия «Единая Россия» выдвинула действующего губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова кандидатом на предстоящих выборах в сентябре 2024 года. Секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак призвал поддержать кандидата.

«Не сомневаюсь, что вы поддержите кандидатуру нашего товарища и действующего губернатора Александра Дмитриевича Беглова… Безусловно, мы должны его поддержать», — заявил Турчак. Его слова передает РИА Новости.

Решение о выдвижении Беглова было принято тайным голосованием, в ходе которого он получил подавляющее большинство голосов: «за» проголосовали 200 участников конференции, «против» — один. Председатель Счетной комиссии конференции Павел Рыбчак объявил результаты голосования.

Ранее, 27 мая, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев также выразил поддержку Беглову во время встречи с жителями Санкт-Петербурга. Выборы губернатора города назначены на 8 сентября, а избирательная комиссия решила провести голосование в течение трех дней — 6, 7 и 8 сентября.

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Партия «Единая Россия» выдвинула действующего губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова кандидатом на предстоящих выборах в сентябре 2024 года. Секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак призвал поддержать кандидата. «Не сомневаюсь, что вы поддержите кандидатуру нашего товарища и действующего губернатора Александра Дмитриевича Беглова… Безусловно, мы должны его поддержать», — заявил Турчак. Его слова передает РИА Новости. Решение о выдвижении Беглова было принято тайным голосованием, в ходе которого он получил подавляющее большинство голосов: «за» проголосовали 200 участников конференции, «против» — один. Председатель Счетной комиссии конференции Павел Рыбчак объявил результаты голосования. Ранее, 27 мая, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев также выразил поддержку Беглову во время встречи с жителями Санкт-Петербурга. Выборы губернатора города назначены на 8 сентября, а избирательная комиссия решила провести голосование в течение трех дней — 6, 7 и 8 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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