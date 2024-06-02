«Единая Россия» определилась с кандидатом на выборах губернатора Петербурга

Партия «Единая Россия» выдвинула действующего губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова кандидатом на предстоящих выборах в сентябре 2024 года. Секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак призвал поддержать кандидата.
«Не сомневаюсь, что вы поддержите кандидатуру нашего товарища и действующего губернатора Александра Дмитриевича Беглова… Безусловно, мы должны его поддержать», — заявил Турчак. Его слова передает РИА Новости.
Решение о выдвижении Беглова было принято тайным голосованием, в ходе которого он получил подавляющее большинство голосов: «за» проголосовали 200 участников конференции, «против» — один. Председатель Счетной комиссии конференции Павел Рыбчак объявил результаты голосования.
Ранее, 27 мая, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев также выразил поддержку Беглову во время встречи с жителями Санкт-Петербурга. Выборы губернатора города назначены на 8 сентября, а избирательная комиссия решила провести голосование в течение трех дней — 6, 7 и 8 сентября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.