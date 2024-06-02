02 июня 2024

Жительнице ХМАО выплатили 250 тысяч рублей из-за смерти детей во время родов

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанка обратилась в суд после того, как двое ее детей умерли при родах
Югорчанка обратилась в суд после того, как двое ее детей умерли при родах Фото:

Жительница села Нялинское в Ханты-Мансийском районе подала иск против медучреждения, в котором на позднем сроке беременности потеряла двойню. Вместо компенсации в размере двух миллионов, суд присудил больницу выплатить пострадавшей 250 тысяч рублей.

«Гибель малышей произошла на 33-й неделе беременности. Накануне женщина жаловалась на боли внизу живота и слабое шевеление плодов. Ей сделали „кесарево сечение“, но спасти детей не удалось. Они погибли от гипоксии», — пишет издание NEFT.

У женщины уже есть дети, рожденные методом кесарева сечения. Вследствие чего на матке 37-летней югорчанки образовались рубцы. Во время беременности швы истончились, что врачи медучреждения заметили по УЗИ. Однако женщину так и не госпитализировали.

На суде женщина требовала компенсацию в 2 млн рублей, однако итоговая сумма взыскания оказалась в восемь раз ниже. Весной этого года женщина попыталась опротестовать решение, но суд отклонил апелляцию.

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Жительница села Нялинское в Ханты-Мансийском районе подала иск против медучреждения, в котором на позднем сроке беременности потеряла двойню. Вместо компенсации в размере двух миллионов, суд присудил больницу выплатить пострадавшей 250 тысяч рублей. «Гибель малышей произошла на 33-й неделе беременности. Накануне женщина жаловалась на боли внизу живота и слабое шевеление плодов. Ей сделали „кесарево сечение“, но спасти детей не удалось. Они погибли от гипоксии», — пишет издание NEFT. У женщины уже есть дети, рожденные методом кесарева сечения. Вследствие чего на матке 37-летней югорчанки образовались рубцы. Во время беременности швы истончились, что врачи медучреждения заметили по УЗИ. Однако женщину так и не госпитализировали. На суде женщина требовала компенсацию в 2 млн рублей, однако итоговая сумма взыскания оказалась в восемь раз ниже. Весной этого года женщина попыталась опротестовать решение, но суд отклонил апелляцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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