Жительнице ХМАО выплатили 250 тысяч рублей из-за смерти детей во время родов

Жительница села Нялинское в Ханты-Мансийском районе подала иск против медучреждения, в котором на позднем сроке беременности потеряла двойню. Вместо компенсации в размере двух миллионов, суд присудил больницу выплатить пострадавшей 250 тысяч рублей.
«Гибель малышей произошла на 33-й неделе беременности. Накануне женщина жаловалась на боли внизу живота и слабое шевеление плодов. Ей сделали „кесарево сечение“, но спасти детей не удалось. Они погибли от гипоксии», — пишет издание NEFT.
У женщины уже есть дети, рожденные методом кесарева сечения. Вследствие чего на матке 37-летней югорчанки образовались рубцы. Во время беременности швы истончились, что врачи медучреждения заметили по УЗИ. Однако женщину так и не госпитализировали.
На суде женщина требовала компенсацию в 2 млн рублей, однако итоговая сумма взыскания оказалась в восемь раз ниже. Весной этого года женщина попыталась опротестовать решение, но суд отклонил апелляцию.
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