В горящей квартире Нижнего Тагила погиб 46-летний мужчина

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Последствия пожара на улице Омская, 91. Екатеринбург, пожарище, ск рф, следственный комитет россии, место происшествия, место пожара
Следователи организовали проверку Фото:

В квартире Тагилстроевского района Нижнего Тагила в ночь на 4 июня произошел пожар, во время которого погиб 46-летний мужчина. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

«Следственным отделом по Тагилстроевскому району по факту обнаружения тела мужчины в ходе тушения пожара проводится проверка. Точные причины возгорания и смерти мужчины будут установлены в ходе экспертных исследований», — следует из сообщения.

В ГУ МВД области уточнили, что личность погибшего мужчины была установлена сыщиками уголовного розыска. «Им оказался местный житель, 1978 года рождения», — подчеркнули полицейские.

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В квартире Тагилстроевского района Нижнего Тагила в ночь на 4 июня произошел пожар, во время которого погиб 46-летний мужчина. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «Следственным отделом по Тагилстроевскому району по факту обнаружения тела мужчины в ходе тушения пожара проводится проверка. Точные причины возгорания и смерти мужчины будут установлены в ходе экспертных исследований», — следует из сообщения. В ГУ МВД области уточнили, что личность погибшего мужчины была установлена сыщиками уголовного розыска. «Им оказался местный житель, 1978 года рождения», — подчеркнули полицейские.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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