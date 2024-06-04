В горящей квартире Нижнего Тагила погиб 46-летний мужчина

В квартире Тагилстроевского района Нижнего Тагила в ночь на 4 июня произошел пожар, во время которого погиб 46-летний мужчина. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
«Следственным отделом по Тагилстроевскому району по факту обнаружения тела мужчины в ходе тушения пожара проводится проверка. Точные причины возгорания и смерти мужчины будут установлены в ходе экспертных исследований», — следует из сообщения.
В ГУ МВД области уточнили, что личность погибшего мужчины была установлена сыщиками уголовного розыска. «Им оказался местный житель, 1978 года рождения», — подчеркнули полицейские.
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