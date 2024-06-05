Челябинская клиника впервые пересадила печень пациентке с онкологией и гепатитом

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Челябинку спасли от рака и цирроза пересадив печень
Челябинку спасли от рака и цирроза пересадив печень Фото:

В Челябинской областной клинической больнице (ЧОКБ) пациентке с онкологией, гепатитом и циррозом провели операцию по трансплантации печени. Об этом 5 июня рассказали в пресс-службе учреждения.

«Впервые при гепатоцеллюлярном раке печени выполнена трансплантация органа. Пациентка из Каслей болела вирусным гепатитом С, который перерос в цирроз печени, а на его фоне у женщины образовалась еще и карцинома», — сообщили в пресс-службе.

Изначальной причиной заболеваний стал вирусный гепатит. В большинстве случаев он вызывает цирроз и рак. С болями женщина жила 15 лет и в 54 года смогла избавиться от этих ощущений. Проблемы с печенью обнаружили, когда у женщины открылась язва, с которой она и обратилась ко врачу.

После обращения женщины за помощью ее поставили в очередь на трансплантацию. Пересадка помогла спастись от цирроза, а из-за рака челябинке придется постоянно наблюдаться у онкологов. Проблему с гепатитом решили курсом противовирусных препаратов, который провели еще до операции.

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В Челябинской областной клинической больнице (ЧОКБ) пациентке с онкологией, гепатитом и циррозом провели операцию по трансплантации печени. Об этом 5 июня рассказали в пресс-службе учреждения. «Впервые при гепатоцеллюлярном раке печени выполнена трансплантация органа. Пациентка из Каслей болела вирусным гепатитом С, который перерос в цирроз печени, а на его фоне у женщины образовалась еще и карцинома», — сообщили в пресс-службе. Изначальной причиной заболеваний стал вирусный гепатит. В большинстве случаев он вызывает цирроз и рак. С болями женщина жила 15 лет и в 54 года смогла избавиться от этих ощущений. Проблемы с печенью обнаружили, когда у женщины открылась язва, с которой она и обратилась ко врачу. После обращения женщины за помощью ее поставили в очередь на трансплантацию. Пересадка помогла спастись от цирроза, а из-за рака челябинке придется постоянно наблюдаться у онкологов. Проблему с гепатитом решили курсом противовирусных препаратов, который провели еще до операции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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