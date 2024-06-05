В Екатеринбурге под трамвайными путями обвалилась земля

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Блюхера — Раевского под трамвайными путями обрушился грунт. В связи с ЧП изменено движение нескольких трамвайных маршрутов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.
«В связи с проведением аварийных работ на сетях водоканала в районе перекрестка улиц Блюхера — Раевского произошло обрушение грунта под трамвайными путями. В связи с этим закрыто трамвайное движение маршрутов № 4, 5, 18, 20 по улице Блюхера от улицы Уральская до конечной станции „Шарташ“ в обоих направлениях», — следует из сообщения.
Перечисленные маршруты теперь следуют по улицам Уральская и Гагарина. Окончание восстановительных работ и восстановление движения запланировано 6 июня в 11:00.
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