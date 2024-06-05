В Екатеринбурге под трамвайными путями обвалилась земля

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Виды Екатеринбурга, остановка, общественный транспорт, ожидание транспорта, проспект ленина, трамвайные пути
Изменено движение четырех трамвайных путей Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Блюхера — Раевского под трамвайными путями обрушился грунт. В связи с ЧП изменено движение нескольких трамвайных маршрутов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

«В связи с проведением аварийных работ на сетях водоканала в районе перекрестка улиц Блюхера — Раевского произошло обрушение грунта под трамвайными путями. В связи с этим закрыто трамвайное движение маршрутов № 4, 5, 18, 20 по улице Блюхера от улицы Уральская до конечной станции „Шарташ“ в обоих направлениях», — следует из сообщения.

Перечисленные маршруты теперь следуют по улицам Уральская и Гагарина. Окончание восстановительных работ и восстановление движения запланировано 6 июня в 11:00.

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В Екатеринбурге на перекрестке улиц Блюхера — Раевского под трамвайными путями обрушился грунт. В связи с ЧП изменено движение нескольких трамвайных маршрутов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «В связи с проведением аварийных работ на сетях водоканала в районе перекрестка улиц Блюхера — Раевского произошло обрушение грунта под трамвайными путями. В связи с этим закрыто трамвайное движение маршрутов № 4, 5, 18, 20 по улице Блюхера от улицы Уральская до конечной станции „Шарташ“ в обоих направлениях», — следует из сообщения. Перечисленные маршруты теперь следуют по улицам Уральская и Гагарина. Окончание восстановительных работ и восстановление движения запланировано 6 июня в 11:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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