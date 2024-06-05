Фирма сына экс-мэра получила от властей Сургута контракт на 370 млн рублей

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Контракт был подписан на 13 день после отставки Андрея Филатова
Контракт был подписан на 13 день после отставки Андрея Филатова Фото:

Фирма сына экс-мэра Сургута Андрея Филатова «Спецмонтажпроект» получила от властей города без участия в конкурсе контракт на 370 млн рублей, после того как сотрудники управления капитального строительства два раза не смогли найти подрядчика через «Госзакупки». Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«УКС объявил конкурс на выполнение работ по строительству объекта „Внутриквартальные сети электроснабжения НТЦ“. Два раза на конкурс никто не заявился, и власти заключили контракт с фирмой сына Филатова», — сообщил собеседник.

Согласно электронной базе СБИС, контракт с компанией «Спецмонтажпроект» был подписан 8 мая, спустя 12 дней после отставки Филатова-старшего. В администрации заявили, что процедура абсолютно законна и прозрачна. «Контракт на выполнение работ был заключен с „Спецмонтажпроект“, который соответствует всем требованиям законодательства, а также установленным критериям к конкурсной документации», — сообщили в мэрии.Ранее URA.RU сообщало, что фирма сына экс-мэра Филатова заработала сотни миллионов рублей на контрактах с властями Сургута. Все договоры были заключены во время правления городом Филатова-старшего.

Ранее URA.RU сообщало, что фирма сына экс-мэра Филатова выиграла торги на сотни миллионов рублей на контрактах с властями Сургута. Все договоры были заключены во время правления городом Филатова-старшего.

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Фирма сына экс-мэра Сургута Андрея Филатова «Спецмонтажпроект» получила от властей города без участия в конкурсе контракт на 370 млн рублей, после того как сотрудники управления капитального строительства два раза не смогли найти подрядчика через «Госзакупки». Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «УКС объявил конкурс на выполнение работ по строительству объекта „Внутриквартальные сети электроснабжения НТЦ“. Два раза на конкурс никто не заявился, и власти заключили контракт с фирмой сына Филатова», — сообщил собеседник. Согласно электронной базе СБИС, контракт с компанией «Спецмонтажпроект» был подписан 8 мая, спустя 12 дней после отставки Филатова-старшего. В администрации заявили, что процедура абсолютно законна и прозрачна. «Контракт на выполнение работ был заключен с „Спецмонтажпроект“, который соответствует всем требованиям законодательства, а также установленным критериям к конкурсной документации», — сообщили в мэрии.Ранее URA.RU сообщало, что фирма сына экс-мэра Филатова заработала сотни миллионов рублей на контрактах с властями Сургута. Все договоры были заключены во время правления городом Филатова-старшего. Ранее URA.RU сообщало, что фирма сына экс-мэра Филатова выиграла торги на сотни миллионов рублей на контрактах с властями Сургута. Все договоры были заключены во время правления городом Филатова-старшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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