FP: НАТО хочет открыть свой офис на Украине

Foreign Policy: НАТО планирует назначить постоянного посланника на Украине
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Предполагается, что офис спецпредставителя НАТО будет находиться в Киеве Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

НАТО рассматривает возможность создания должности специального представителя по Украине, который будет отвечать за координацию поддержки Киева со стороны стран-членов альянса. Об этом сообщает издание Foreign Policy. Предполагается, что офис спецпредставителя будет находиться в Киеве.

«Новый посланник будет координировать поддержку Украины со стороны альянса, включая потоки военной помощи Киеву от различных западных стран», — говорится в материале журнала Foreign Policy. Эта мера призвана усилить эффективность и согласованность в предоставлении помощи Украине.

Уточняется, что в случае утверждения данной инициативы офис специального представителя НАТО планируется разместить непосредственно в Киеве. Это позволит организовать более тесное взаимодействие с украинским правительством и улучшить координацию поставок военной помощи и других форм поддержки.

В 2023 году Европарламент согласился открыть офис на Украине. По данным портала Euractiv, создание офиса позволит постоянно быть в курсе текущих вопросов и процессов в стране.

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НАТО рассматривает возможность создания должности специального представителя по Украине, который будет отвечать за координацию поддержки Киева со стороны стран-членов альянса. Об этом сообщает издание Foreign Policy. Предполагается, что офис спецпредставителя будет находиться в Киеве. «Новый посланник будет координировать поддержку Украины со стороны альянса, включая потоки военной помощи Киеву от различных западных стран», — говорится в материале журнала Foreign Policy. Эта мера призвана усилить эффективность и согласованность в предоставлении помощи Украине. Уточняется, что в случае утверждения данной инициативы офис специального представителя НАТО планируется разместить непосредственно в Киеве. Это позволит организовать более тесное взаимодействие с украинским правительством и улучшить координацию поставок военной помощи и других форм поддержки. В 2023 году Европарламент согласился открыть офис на Украине. По данным портала Euractiv, создание офиса позволит постоянно быть в курсе текущих вопросов и процессов в стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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