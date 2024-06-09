FP: НАТО хочет открыть свой офис на Украине

НАТО рассматривает возможность создания должности специального представителя по Украине, который будет отвечать за координацию поддержки Киева со стороны стран-членов альянса. Об этом сообщает издание Foreign Policy. Предполагается, что офис спецпредставителя будет находиться в Киеве.
«Новый посланник будет координировать поддержку Украины со стороны альянса, включая потоки военной помощи Киеву от различных западных стран», — говорится в материале журнала Foreign Policy. Эта мера призвана усилить эффективность и согласованность в предоставлении помощи Украине.
Уточняется, что в случае утверждения данной инициативы офис специального представителя НАТО планируется разместить непосредственно в Киеве. Это позволит организовать более тесное взаимодействие с украинским правительством и улучшить координацию поставок военной помощи и других форм поддержки.
В 2023 году Европарламент согласился открыть офис на Украине. По данным портала Euractiv, создание офиса позволит постоянно быть в курсе текущих вопросов и процессов в стране.
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НАТО рассматривает возможность создания должности специального представителя по Украине, который будет отвечать за координацию поддержки Киева со стороны стран-членов альянса. Об этом сообщает издание Foreign Policy. Предполагается, что офис спецпредставителя будет находиться в Киеве. «Новый посланник будет координировать поддержку Украины со стороны альянса, включая потоки военной помощи Киеву от различных западных стран», — говорится в материале журнала Foreign Policy. Эта мера призвана усилить эффективность и согласованность в предоставлении помощи Украине. Уточняется, что в случае утверждения данной инициативы офис специального представителя НАТО планируется разместить непосредственно в Киеве. Это позволит организовать более тесное взаимодействие с украинским правительством и улучшить координацию поставок военной помощи и других форм поддержки. В 2023 году Европарламент согласился открыть офис на Украине. По данным портала Euractiv, создание офиса позволит постоянно быть в курсе текущих вопросов и процессов в стране.