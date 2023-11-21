Европарламент согласился открыть офис на Украине

Европарламент одобрил решение открыть офис на Украине ради усиления поддержки Верховной рады. Об этом портал Euractiv.
«Решение [об открытии офиса Европарламента на Украине] направлено на упрощение отношений с Верховной радой. В частности, на установление ее связей с „соответствующими комитетами“ Европарламента и облегчение административной работы», — говорится в материале.
Президент Украины Владимир Зеленский в марте этого года обращался к главе Европарламента Роберте Метсол с просьбой открыть офис на Украине. Создание офиса позволит регулярно получать информацию о текущих вопросах и процессах на Украине.
Члены Евросоюза заявляли, что Украина сможет стать частью объединения только к 2030 году. При этом уточнялось, что Киев должен выполнить ряд обязательств. В начале ноября этого года Зеленский подписал указ о выполнении всех требований кабмином страны для ускорения начала переговоров по вступлению в Евросоюз.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.