21 ноября 2023

Европарламент согласился открыть офис на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Европарламент одобрил решение открыть офис на Украине ради усиления поддержки Верховной рады. Об этом портал Euractiv.

«Решение [об открытии офиса Европарламента на Украине] направлено на упрощение отношений с Верховной радой. В частности, на установление ее связей с „соответствующими комитетами“ Европарламента и облегчение административной работы», — говорится в материале.

Президент Украины Владимир Зеленский в марте этого года обращался к главе Европарламента Роберте Метсол с просьбой открыть офис на Украине. Создание офиса позволит регулярно получать информацию о текущих вопросах и процессах на Украине.

Члены Евросоюза заявляли, что Украина сможет стать частью объединения только к 2030 году. При этом уточнялось, что Киев должен выполнить ряд обязательств. В начале ноября этого года Зеленский подписал указ о выполнении всех требований кабмином страны для ускорения начала переговоров по вступлению в Евросоюз.

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Европарламент одобрил решение открыть офис на Украине ради усиления поддержки Верховной рады. Об этом портал Euractiv. «Решение [об открытии офиса Европарламента на Украине] направлено на упрощение отношений с Верховной радой. В частности, на установление ее связей с „соответствующими комитетами“ Европарламента и облегчение административной работы», — говорится в материале. Президент Украины Владимир Зеленский в марте этого года обращался к главе Европарламента Роберте Метсол с просьбой открыть офис на Украине. Создание офиса позволит регулярно получать информацию о текущих вопросах и процессах на Украине. Члены Евросоюза заявляли, что Украина сможет стать частью объединения только к 2030 году. При этом уточнялось, что Киев должен выполнить ряд обязательств. В начале ноября этого года Зеленский подписал указ о выполнении всех требований кабмином страны для ускорения начала переговоров по вступлению в Евросоюз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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