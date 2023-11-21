Европарламент согласился открыть офис на Украине

22 ноября 2023 в 01:42 Размер текста - 17 +

Европарламент одобрил решение открыть офис на Украине ради усиления поддержки Верховной рады. Об этом портал Euractiv. «Решение [об открытии офиса Европарламента на Украине] направлено на упрощение отношений с Верховной радой. В частности, на установление ее связей с „соответствующими комитетами“ Европарламента и облегчение административной работы», — говорится в материале. Президент Украины Владимир Зеленский в марте этого года обращался к главе Европарламента Роберте Метсол с просьбой открыть офис на Украине. Создание офиса позволит регулярно получать информацию о текущих вопросах и процессах на Украине. Члены Евросоюза заявляли, что Украина сможет стать частью объединения только к 2030 году. При этом уточнялось, что Киев должен выполнить ряд обязательств. В начале ноября этого года Зеленский подписал указ о выполнении всех требований кабмином страны для ускорения начала переговоров по вступлению в Евросоюз.

Европарламент одобрил решение открыть офис на Украине ради усиления поддержки Верховной рады. Об этом портал Euractiv. «Решение [об открытии офиса Европарламента на Украине] направлено на упрощение отношений с Верховной радой. В частности, на установление ее связей с „соответствующими комитетами“ Европарламента и облегчение административной работы», — говорится в материале. Президент Украины Владимир Зеленский в марте этого года обращался к главе Европарламента Роберте Метсол с просьбой открыть офис на Украине. Создание офиса позволит регулярно получать информацию о текущих вопросах и процессах на Украине. Члены Евросоюза заявляли, что Украина сможет стать частью объединения только к 2030 году. При этом уточнялось, что Киев должен выполнить ряд обязательств. В начале ноября этого года Зеленский подписал указ о выполнении всех требований кабмином страны для ускорения начала переговоров по вступлению в Евросоюз.