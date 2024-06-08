08 июня 2024

Госавтоинспекция напомнила свердловчанам о правилах безопасности на дороге во время дождя

ГИБДД Свердловской области: во время дождя нужно избегать резких перестроений
© Служба новостей «URA.RU»
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Во время дождя важно держать дистанцию между автомобилями (архивное фото)
Во время дождя важно держать дистанцию между автомобилями (архивное фото) Фото:

Госавтоинспекция Свердловской области призывает водителей и пешеходов к осторожности на дорогах во время дождя. В связи с ухудшением погодных условий рекомендуется воздерживаться от поездок, если они не являются крайне необходимыми, поскольку мокрый асфальт и плохая видимость значительно увеличивают риск ДТП.

«Как только начинается дождь, плавно снизьте скорость и на многополосной дороге по возможности двигайтесь по крайней правой полосе. Держите дистанцию перед впереди идущим автомобилем чуть больше, чем обычно, так как тормозной путь на мокрой дороге увеличивается», — сказано в telegram-канале ведомства.

Во время обгона стоит увеличить работу дворников и следить за дорогой через зеркала. Также нужно избегать резких движений руля, чтобы не спровоцировать занос. При аквапланировании стоит плавно сбросить скорость, а не резко тормозить. Если дорога затоплена, нужно проезжать с осторожностью.

Кроме того, инспекторы напоминают о необходимости использования противотуманных фар в условиях сильного дождя и остановки в безопасном месте для пережидания ливня. Пешеходам же советуют быть особенно внимательными при переходе дороги и использовать светоотражающие элементы на одежде для лучшей видимости. 

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Госавтоинспекция Свердловской области призывает водителей и пешеходов к осторожности на дорогах во время дождя. В связи с ухудшением погодных условий рекомендуется воздерживаться от поездок, если они не являются крайне необходимыми, поскольку мокрый асфальт и плохая видимость значительно увеличивают риск ДТП. «Как только начинается дождь, плавно снизьте скорость и на многополосной дороге по возможности двигайтесь по крайней правой полосе. Держите дистанцию перед впереди идущим автомобилем чуть больше, чем обычно, так как тормозной путь на мокрой дороге увеличивается», — сказано в telegram-канале ведомства. Во время обгона стоит увеличить работу дворников и следить за дорогой через зеркала. Также нужно избегать резких движений руля, чтобы не спровоцировать занос. При аквапланировании стоит плавно сбросить скорость, а не резко тормозить. Если дорога затоплена, нужно проезжать с осторожностью. Кроме того, инспекторы напоминают о необходимости использования противотуманных фар в условиях сильного дождя и остановки в безопасном месте для пережидания ливня. Пешеходам же советуют быть особенно внимательными при переходе дороги и использовать светоотражающие элементы на одежде для лучшей видимости. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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