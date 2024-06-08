Госавтоинспекция напомнила свердловчанам о правилах безопасности на дороге во время дождя

Госавтоинспекция Свердловской области призывает водителей и пешеходов к осторожности на дорогах во время дождя. В связи с ухудшением погодных условий рекомендуется воздерживаться от поездок, если они не являются крайне необходимыми, поскольку мокрый асфальт и плохая видимость значительно увеличивают риск ДТП.
«Как только начинается дождь, плавно снизьте скорость и на многополосной дороге по возможности двигайтесь по крайней правой полосе. Держите дистанцию перед впереди идущим автомобилем чуть больше, чем обычно, так как тормозной путь на мокрой дороге увеличивается», — сказано в telegram-канале ведомства.
Во время обгона стоит увеличить работу дворников и следить за дорогой через зеркала. Также нужно избегать резких движений руля, чтобы не спровоцировать занос. При аквапланировании стоит плавно сбросить скорость, а не резко тормозить. Если дорога затоплена, нужно проезжать с осторожностью.
Кроме того, инспекторы напоминают о необходимости использования противотуманных фар в условиях сильного дождя и остановки в безопасном месте для пережидания ливня. Пешеходам же советуют быть особенно внимательными при переходе дороги и использовать светоотражающие элементы на одежде для лучшей видимости.
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