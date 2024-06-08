08 июня 2024

Житель Магнитогорска измазал йогуртом лобовое стекло машины, мешавшей пешеходам

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка перегородила пешеходную дорожку и мужчина решил ее "наказать"
Девушка перегородила пешеходную дорожку и мужчина решил ее "наказать" Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) местный житель измазал йогуртом лобовое стекло машины, которая мешала пешеходам у дома №116 по проспекту Ленина. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.

«В Магнитогорске местный житель измазал йогуртом лобовое стекло машины, которая мешала пешеходам. Местная жительница своим автомобилем заблокировала пешеходную дорожку», — сообщается в городской группе Магнитогорска в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел во дворе дома №116 по проспекту Ленина и попал на камеры домофона. Некий мужчина не только намазали лобовое стекло машины йогуртом, но и спустили колеса, наложили веток на капот, сложили детские вещи с мусорки. Девушка написала заявление в полицию, но там отказались возбуждать дело.

«Заднее левое колесо автомобиля спущено без повреждений, других повреждений транспортного средства не обнаружено. Гражданин установлен, с ним проведена беседа о необходимости соблюдения законодательства РФ», — прокомментировали в отделе полиции «Правобережный» города Магнитогорска.

Позднее мужчина записал видеообращение к автоледи, в котором пояснил свой поступок. По его словам, девушка своей машиной перекрыла пешеходную дорожку. Люди, в том числе с колясками и пожилые, были вынуждены идти по грязи. «Надеюсь, что граждане нашего города будут также поступать с людьми, кто наплевательски относится к другим», — сказал мужчина в опубликованном видео.

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В Магнитогорске (Челябинская область) местный житель измазал йогуртом лобовое стекло машины, которая мешала пешеходам у дома №116 по проспекту Ленина. Об этом сообщили очевидцы в соцсети. «В Магнитогорске местный житель измазал йогуртом лобовое стекло машины, которая мешала пешеходам. Местная жительница своим автомобилем заблокировала пешеходную дорожку», — сообщается в городской группе Магнитогорска в социальной сети «ВКонтакте». Инцидент произошел во дворе дома №116 по проспекту Ленина и попал на камеры домофона. Некий мужчина не только намазали лобовое стекло машины йогуртом, но и спустили колеса, наложили веток на капот, сложили детские вещи с мусорки. Девушка написала заявление в полицию, но там отказались возбуждать дело. «Заднее левое колесо автомобиля спущено без повреждений, других повреждений транспортного средства не обнаружено. Гражданин установлен, с ним проведена беседа о необходимости соблюдения законодательства РФ», — прокомментировали в отделе полиции «Правобережный» города Магнитогорска. Позднее мужчина записал видеообращение к автоледи, в котором пояснил свой поступок. По его словам, девушка своей машиной перекрыла пешеходную дорожку. Люди, в том числе с колясками и пожилые, были вынуждены идти по грязи. «Надеюсь, что граждане нашего города будут также поступать с людьми, кто наплевательски относится к другим», — сказал мужчина в опубликованном видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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