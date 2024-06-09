Стали известны подробности о шестилетнем мальчике, утонувшем в реке под Екатеринбургом

В Камышлове (Свердловская область) шестилетнего мальчика, труп которого нашли спасатели 3 июня, затянуло на дно реки, когда он прыгнул в нее за мячиком. Подробностями трагедии поделилась мама погибшего ребенка.
«У нас там камни, и образуется воронка. Если затянет, ты ушел на три с половиной метра... Я почувствовала, что что-то случилось... Начала ему звонить — он трубку не берет. Потом взял мужчина, который пытался его спасти, достать. Он сказал: „Я не знаю, как вам сказать, но ваш ребенок, наверное, утонул“», — рассказала мама мальчика порталу Е1.ru.
По словам женщины, к речке ребенка подозвали более взрослые мальчики. Ей рассказали, что сын прыгнул в воду за мячиком, после чего его затянуло на дно. Справиться с сильным течением ему не удалось из-за того, что он не умел плавать. Мать мальчика уточнила порталу, что ребенок утонул вскоре после смерти отца — мужчина недавно погиб в зоне спецоперации.
Тело ребенка спасатели достали из реки Пышма вечером 3 июня. В августе ему должно было исполниться семь лет. В региональном СКР информацию о происшествии не комментируют.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!