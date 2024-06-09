09 июня 2024
08 июня 2024

Стали известны подробности о шестилетнем мальчике, утонувшем в реке под Екатеринбургом

Шестилетнего мальчика затянуло на дно реки Пышма в Камышлове
© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок не справился с течением (архивное фото)
Ребенок не справился с течением (архивное фото) Фото:

В Камышлове (Свердловская область) шестилетнего мальчика, труп которого нашли спасатели 3 июня, затянуло на дно реки, когда он прыгнул в нее за мячиком. Подробностями трагедии поделилась мама погибшего ребенка.

«У нас там камни, и образуется воронка. Если затянет, ты ушел на три с половиной метра... Я почувствовала, что что-то случилось... Начала ему звонить — он трубку не берет. Потом взял мужчина, который пытался его спасти, достать. Он сказал: „Я не знаю, как вам сказать, но ваш ребенок, наверное, утонул“», — рассказала мама мальчика порталу Е1.ru.

По словам женщины, к речке ребенка подозвали более взрослые мальчики. Ей рассказали, что сын прыгнул в воду за мячиком, после чего его затянуло на дно. Справиться с сильным течением ему не удалось из-за того, что он не умел плавать. Мать мальчика уточнила порталу, что ребенок утонул вскоре после смерти отца — мужчина недавно погиб в зоне спецоперации.

Тело ребенка спасатели достали из реки Пышма вечером 3 июня. В августе ему должно было исполниться семь лет. В региональном СКР информацию о происшествии не комментируют.

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В Камышлове (Свердловская область) шестилетнего мальчика, труп которого нашли спасатели 3 июня, затянуло на дно реки, когда он прыгнул в нее за мячиком. Подробностями трагедии поделилась мама погибшего ребенка. «У нас там камни, и образуется воронка. Если затянет, ты ушел на три с половиной метра... Я почувствовала, что что-то случилось... Начала ему звонить — он трубку не берет. Потом взял мужчина, который пытался его спасти, достать. Он сказал: „Я не знаю, как вам сказать, но ваш ребенок, наверное, утонул“», — рассказала мама мальчика порталу Е1.ru. По словам женщины, к речке ребенка подозвали более взрослые мальчики. Ей рассказали, что сын прыгнул в воду за мячиком, после чего его затянуло на дно. Справиться с сильным течением ему не удалось из-за того, что он не умел плавать. Мать мальчика уточнила порталу, что ребенок утонул вскоре после смерти отца — мужчина недавно погиб в зоне спецоперации. Тело ребенка спасатели достали из реки Пышма вечером 3 июня. В августе ему должно было исполниться семь лет. В региональном СКР информацию о происшествии не комментируют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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