Роспотребнадзор потребовал решить проблему с питьевой водой для персонала в аэропорту ХМАО

Роспотребнадзор ХМАО объявил предостережение аэропорту Ханты-Мансийска из-за отсутствия питьевой воды для работников и грязной воды в водопроводе. Ведомство провело проверку по жалобе сотрудника аэропорта.
«Управление Роспотребнадзора по ХМАО объявило предостережение АО „ЮграАвиа“ (г. Ханты-Мансийск) из-за наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований. В Сургутскую транспортную прокуратуру поступило обращение работника по факту того, что в „ЮграАвиа“ отсутствует питьевая вода для работников, из крана вода всегда жёлтая и с осадком», — сообщается в едином реестре проверок на сайте Генеральной прокуратуры РФ.
Прокуратура направила заявление сотрудника аэропорта в окружной Роспотребнадзор. Ведомство отметило, что причиной некачественной холодной воды в кране могли быть недостаточная очистка воды перед поступлением в распределительную сеть «ЮграАвиа», застой воды во внутренних сетях или износ водопроводных сетей.
Агентство направило в АО «ЮграАвиа» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что транспортная прокуратура нашла нарушения в кафе аэропорта Ханты-Мансийска. В заведении Travelers coffee неправильно хранились продукты.
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