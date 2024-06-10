Роспотребнадзор потребовал решить проблему с питьевой водой для персонала в аэропорту ХМАО

Сотрудник аэропорта Ханты-Мансийска пожаловался на отсутствие питьевой воды
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудник аэропорта Ханты-Мансийска пожаловался на грязную воду в кранах
Сотрудник аэропорта Ханты-Мансийска пожаловался на грязную воду в кранах Фото:

Роспотребнадзор ХМАО объявил предостережение аэропорту Ханты-Мансийска из-за отсутствия питьевой воды для работников и грязной воды в водопроводе. Ведомство провело проверку по жалобе сотрудника аэропорта.

«Управление Роспотребнадзора по ХМАО объявило предостережение АО „ЮграАвиа“ (г. Ханты-Мансийск) из-за наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований. В Сургутскую транспортную прокуратуру поступило обращение работника по факту того, что в „ЮграАвиа“ отсутствует питьевая вода для работников, из крана вода всегда жёлтая и с осадком», — сообщается в едином реестре проверок на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Прокуратура направила заявление сотрудника аэропорта в окружной Роспотребнадзор. Ведомство отметило, что причиной некачественной холодной воды в кране могли быть недостаточная очистка воды перед поступлением в распределительную сеть «ЮграАвиа», застой воды во внутренних сетях или износ водопроводных сетей.

Агентство направило в АО «ЮграАвиа» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что транспортная прокуратура нашла нарушения в кафе аэропорта Ханты-Мансийска. В заведении Travelers coffee неправильно хранились продукты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Роспотребнадзор ХМАО объявил предостережение аэропорту Ханты-Мансийска из-за отсутствия питьевой воды для работников и грязной воды в водопроводе. Ведомство провело проверку по жалобе сотрудника аэропорта. «Управление Роспотребнадзора по ХМАО объявило предостережение АО „ЮграАвиа“ (г. Ханты-Мансийск) из-за наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований. В Сургутскую транспортную прокуратуру поступило обращение работника по факту того, что в „ЮграАвиа“ отсутствует питьевая вода для работников, из крана вода всегда жёлтая и с осадком», — сообщается в едином реестре проверок на сайте Генеральной прокуратуры РФ. Прокуратура направила заявление сотрудника аэропорта в окружной Роспотребнадзор. Ведомство отметило, что причиной некачественной холодной воды в кране могли быть недостаточная очистка воды перед поступлением в распределительную сеть «ЮграАвиа», застой воды во внутренних сетях или износ водопроводных сетей. Агентство направило в АО «ЮграАвиа» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что транспортная прокуратура нашла нарушения в кафе аэропорта Ханты-Мансийска. В заведении Travelers coffee неправильно хранились продукты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...