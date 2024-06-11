В Москве за пару часов выпало около 30% месячной нормы осадков

В некоторых районах Московской области за несколько часов выпало около 30% месячной нормы осадков, в течение одного часа упало 15 миллиметров. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В столичном районе за пару часов местами выпало около 30% от месячной нормы, до 26 миллиметров в районе Подольска», — сообщил Тишковец. Заявление опубликовано в telegram-канале. Он отметил, что за час выпало 15 миллиметров осадков.
Позже Тишковец добавил, что за полдня в Москве выпали осадки в различных районах. Так, на ВДНХ зафиксировано пять миллиметров осадков, в Горках Ленинских — 12 миллиметров, в Талдоме — 13 миллиметров, а в Железнодорожном — 14 миллиметров.
Ранее руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что в Москве и Московской области в ночь с 12 на 13 июня ожидаются ливни с грозами, передает RT. По его словам, из-за осадков могут появиться первые грибы — колосовики.
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