В Москве за пару часов выпало около 30% месячной нормы осадков

© Служба новостей «URA.RU»
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В Москве за пару часов выпало около 30% от месячной нормы, сообщил Евгений Тишковец
В Москве за пару часов выпало около 30% от месячной нормы, сообщил Евгений Тишковец Фото:

В некоторых районах Московской области за несколько часов выпало около 30% месячной нормы осадков, в течение одного часа упало 15 миллиметров. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В столичном районе за пару часов местами выпало около 30% от месячной нормы, до 26 миллиметров в районе Подольска», — сообщил Тишковец. Заявление опубликовано в telegram-канале. Он отметил, что за час выпало 15 миллиметров осадков.

Позже Тишковец добавил, что за полдня в Москве выпали осадки в различных районах. Так, на ВДНХ зафиксировано пять миллиметров осадков, в Горках Ленинских — 12 миллиметров, в Талдоме — 13 миллиметров, а в Железнодорожном — 14 миллиметров.

Ранее руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что в Москве и Московской области в ночь с 12 на 13 июня ожидаются ливни с грозами, передает RT.  По его словам, из-за осадков могут появиться первые грибы — колосовики.

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В некоторых районах Московской области за несколько часов выпало около 30% месячной нормы осадков, в течение одного часа упало 15 миллиметров. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В столичном районе за пару часов местами выпало около 30% от месячной нормы, до 26 миллиметров в районе Подольска», — сообщил Тишковец. Заявление опубликовано в telegram-канале. Он отметил, что за час выпало 15 миллиметров осадков. Позже Тишковец добавил, что за полдня в Москве выпали осадки в различных районах. Так, на ВДНХ зафиксировано пять миллиметров осадков, в Горках Ленинских — 12 миллиметров, в Талдоме — 13 миллиметров, а в Железнодорожном — 14 миллиметров. Ранее руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что в Москве и Московской области в ночь с 12 на 13 июня ожидаются ливни с грозами, передает RT.  По его словам, из-за осадков могут появиться первые грибы — колосовики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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