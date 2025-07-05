Вильфанд рассказал, когда россияне снова смогут купаться на природе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что теплая погода вернется в Центральную часть РФ в конце следующей недели, что позволит открыть купальный сезон. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.
«Никаких сомнений. Купальный сезон в следующие выходные откроется», — пояснил синоптик. Его цитату приводит РИА Новости.
Как сообщил эксперт, в предстоящие выходные, 5 и 6 июля, в центральных регионах европейской части России сохранится относительно прохладная погода: дневная температура составит примерно 20 градусов, а в некоторых районах области столбики термометров не поднимутся выше 16–17 градусов. При этом значительных осадков не ожидается.
Кроме того, он отметил, что ночные температуры также значительно увеличатся, начиная со вторника, ожидается, что они составят +16...+19°C. Это способствует повышению температуры воды в водоемах, которая к концу недели может достигнуть +21...+22°C, создавая идеальные условия для начала купального сезона.
Ранее Роман Вильфанд сообщал, что температурный режим в центральной части европейской России нормализуется к 3–4 июля, однако продолжительного периода теплой погоды пока не прогнозировалось. В начале июля дневные температуры оставались в пределах нормы, а ночные показатели постепенно повышались. В предыдущих прогнозах также отмечалось, что устойчивое тепло придет позже, а в выходные возможны колебания температур.
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