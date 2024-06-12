Жители Сургута беспокоятся о детях, которые купаются в котловане с арматурой на территории стройки. Объект расположен на Тюменском тракте, недалеко от выезда из города.
«На многочисленные просьбы в УК кто-то даже писал в администрацию, о том, что могут погибнуть дети, никто не реагирует. Котлован огорожен забором, но в нем дыры, и дети с легкостью туда проходят. В воде торчат арматуры, дети ныряют в воду», — приводят слова сургутянки в tg-канале SiTV.
Для уточнения информации журналист агентства обратился в администрацию города. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО спасатели начнут ловить купающихся на диких пляжах. Искать нарушителей сотрудники МЧС Югры будут еженедельно. За купание на диких пляжах грозит штраф от 500 рублей до двух тысяч.
Видео: tg-канал SiTV
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