12 июня 2024

В Сургуте дети купаются в котловане с арматурой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Котлован находится на территории стройки
Котлован находится на территории стройки Фото:

Жители Сургута беспокоятся о детях, которые купаются в котловане с арматурой на территории стройки. Объект расположен на Тюменском тракте, недалеко от выезда из города.

«На многочисленные просьбы в УК кто-то даже писал в администрацию, о том, что могут погибнуть дети, никто не реагирует. Котлован огорожен забором, но в нем дыры, и дети с легкостью туда проходят. В воде торчат арматуры, дети ныряют в воду», — приводят слова сургутянки в tg-канале SiTV.

Для уточнения информации журналист агентства обратился в администрацию города. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО спасатели начнут ловить купающихся на диких пляжах. Искать нарушителей сотрудники МЧС Югры будут еженедельно. За купание на диких пляжах грозит штраф от 500 рублей до двух тысяч.

Видео: tg-канал SiTV

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Жители Сургута беспокоятся о детях, которые купаются в котловане с арматурой на территории стройки. Объект расположен на Тюменском тракте, недалеко от выезда из города. «На многочисленные просьбы в УК кто-то даже писал в администрацию, о том, что могут погибнуть дети, никто не реагирует. Котлован огорожен забором, но в нем дыры, и дети с легкостью туда проходят. В воде торчат арматуры, дети ныряют в воду», — приводят слова сургутянки в tg-канале SiTV. Для уточнения информации журналист агентства обратился в администрацию города. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО спасатели начнут ловить купающихся на диких пляжах. Искать нарушителей сотрудники МЧС Югры будут еженедельно. За купание на диких пляжах грозит штраф от 500 рублей до двух тысяч. Видео: tg-канал SiTV
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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