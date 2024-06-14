В Москве задержали банду, организовавшую канал незаконной миграции

В Московском регионе и Смоленской области задержана организованная группа, занимавшаяся незаконной миграцией. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
«Злоумышленники в течение полутора лет изготавливали фиктивные трудовые договоры, оформленные на подставных лиц, и осуществляли незаконную постановку иностранцев на миграционный учет», — заявила Волк в telеgram-канале. По ее данным, были задержаны четыре человека, проведены обыски, изъяты документы и другие вещественные доказательства.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о связи нелегальной миграции с террористическими угрозами. Он указал на значительный фактор гуманитарных рисков. В СК РФ в мае 2024 также сообщали о задержании 15 человек в Московской области из-за незаконной миграции.
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