В Москве задержали банду, организовавшую канал незаконной миграции

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МВД РФ задержало четверых подозреваемых в организации нелегальной миграции
МВД РФ задержало четверых подозреваемых в организации нелегальной миграции Фото:

В Московском регионе и Смоленской области задержана организованная группа, занимавшаяся незаконной миграцией. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

«Злоумышленники в течение полутора лет изготавливали фиктивные трудовые договоры, оформленные на подставных лиц, и осуществляли незаконную постановку иностранцев на миграционный учет», — заявила Волк в telеgram-канале. По ее данным, были задержаны четыре человека, проведены обыски, изъяты документы и другие вещественные доказательства.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о связи нелегальной миграции с террористическими угрозами. Он указал на значительный фактор гуманитарных рисков. В СК РФ в мае 2024 также сообщали о задержании 15 человек в Московской области из-за незаконной миграции. 

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В Московском регионе и Смоленской области задержана организованная группа, занимавшаяся незаконной миграцией. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк. «Злоумышленники в течение полутора лет изготавливали фиктивные трудовые договоры, оформленные на подставных лиц, и осуществляли незаконную постановку иностранцев на миграционный учет», — заявила Волк в telеgram-канале. По ее данным, были задержаны четыре человека, проведены обыски, изъяты документы и другие вещественные доказательства. Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о связи нелегальной миграции с террористическими угрозами. Он указал на значительный фактор гуманитарных рисков. В СК РФ в мае 2024 также сообщали о задержании 15 человек в Московской области из-за незаконной миграции. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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