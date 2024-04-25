Патрушев: нелегальная миграция тесно связана с террористическими угрозами

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Выездное заседание совета безопасности РФ. Тюмень, патрушев николай
Николай Патрушев сообщил, что незаконная миграция несет гуманитарные риски Фото:

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о связи нелегальной миграции с террористическими угрозами. Он указал на значительный фактор гуманитарных рисков.

«Спровоцированные рукотворными кризисами потоки мигрантов и временно перемещенных лиц разрушают этноконфессиональный баланс и формируют предпосылки не только для изменения границ, но и для распада стран», — заявил Патрушев на XII Международной встрече по вопросам безопасности, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что незаконная миграция представляет собой крупный источник гуманитарных рисков, что требует пристального внимания и адекватных мер со стороны государства.

Ранее социологический опрос от ФАДН показал, что мигранты готовы навязывать свои правила россиянам незаконным путем. Там отметили, что среди мигрантов фиксируется очень высокий уровень шариатизации и потребности в национальной самобытности.

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о связи нелегальной миграции с террористическими угрозами. Он указал на значительный фактор гуманитарных рисков. «Спровоцированные рукотворными кризисами потоки мигрантов и временно перемещенных лиц разрушают этноконфессиональный баланс и формируют предпосылки не только для изменения границ, но и для распада стран», — заявил Патрушев на XII Международной встрече по вопросам безопасности, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что незаконная миграция представляет собой крупный источник гуманитарных рисков, что требует пристального внимания и адекватных мер со стороны государства. Ранее социологический опрос от ФАДН показал, что мигранты готовы навязывать свои правила россиянам незаконным путем. Там отметили, что среди мигрантов фиксируется очень высокий уровень шариатизации и потребности в национальной самобытности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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