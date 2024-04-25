Патрушев: нелегальная миграция тесно связана с террористическими угрозами

25 апреля 2024 в 19:38 Размер текста - 17 +

Николай Патрушев сообщил, что незаконная миграция несет гуманитарные риски Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о связи нелегальной миграции с террористическими угрозами. Он указал на значительный фактор гуманитарных рисков. «Спровоцированные рукотворными кризисами потоки мигрантов и временно перемещенных лиц разрушают этноконфессиональный баланс и формируют предпосылки не только для изменения границ, но и для распада стран», — заявил Патрушев на XII Международной встрече по вопросам безопасности, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что незаконная миграция представляет собой крупный источник гуманитарных рисков, что требует пристального внимания и адекватных мер со стороны государства. Ранее социологический опрос от ФАДН показал, что мигранты готовы навязывать свои правила россиянам незаконным путем. Там отметили, что среди мигрантов фиксируется очень высокий уровень шариатизации и потребности в национальной самобытности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о связи нелегальной миграции с террористическими угрозами. Он указал на значительный фактор гуманитарных рисков. «Спровоцированные рукотворными кризисами потоки мигрантов и временно перемещенных лиц разрушают этноконфессиональный баланс и формируют предпосылки не только для изменения границ, но и для распада стран», — заявил Патрушев на XII Международной встрече по вопросам безопасности, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что незаконная миграция представляет собой крупный источник гуманитарных рисков, что требует пристального внимания и адекватных мер со стороны государства. Ранее социологический опрос от ФАДН показал, что мигранты готовы навязывать свои правила россиянам незаконным путем. Там отметили, что среди мигрантов фиксируется очень высокий уровень шариатизации и потребности в национальной самобытности.