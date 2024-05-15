В Подмосковье раскрыли организованную группу по нелегальной миграции

В Московской области по уголовному делу об организации незаконной миграции задержаны 15 человек, включая бывшего сотрудника миграционной службы УМВД Домодедово и 11 иностранцев. Об этом сообщили в СК РФ.
"Задержано 15 человек. Среди задержанных — бывший сотрудник миграционной службы УМВД по г.о. Домодедово, трое гражданских лиц и 11 иностранных граждан (Вьетнама, Узбекистана и Азербайджана)", — говорится в сообщении СК РФ, опубликованном в telegram-канале. Уточняется, что подозреваемые организовали незаконный въезд в РФ для иностранных граждан на основе фальшивых документов.
По данным следствия, с июля по декабрь 2023 года была установлена схема, по которой мигранты получали российские паспорта через упрощенную процедуру, используя поддельные украинские документы. За услугу они платили от 400 до 700 тысяч рублей. По месту жительства и работы фигурантов проведены обыски, изъяты доказательства преступной деятельности. На данный момент четверо подозреваемых находятся под стражей, а остальные — под подпиской о невыезде.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.