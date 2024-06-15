Чем опасен квас и как правильно готовить: рецепты диетолога

Диетолог Кованова не советует употреблять квас людям с ожирением

16 июня 2024 в 05:18 Размер текста - 17 +

Диетолог Кованова советует с осторожностью употреблять квас при язвенной болезни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Квас готовится известным с давних пор и популярным в кулинариях народов всего мира методом брожения. С его помощью продукты дольше не портятся, а ценные свойства сохраняются по максимуму. Об этом заявила диетолог-нутрициолог София Кованова. Чем опасен квас и как правильно готовить — в материале URA.RU. Новость по теме На кефире или квасе, с грибами и говядиной: 11 лучших рецептов окрошки Свойства кваса, какие витамины содержит Квас, традиционный напиток русской кухни, является источником ценных витаминов группы B, а также содержит множество необходимых микро и макроэлементов. В квасе присутствуют тиамин, рибофлавин и никотиновая кислота, которые играют важную роль в обменных процессах организма, поддерживают здоровье кожи и волос, а также способствуют улучшению работы нервной системы. Эти вещества обладают множеством полезных свойств: тиамин (В1) благотворно влияет на обмен веществ и состояние кожи, рибофлавин (B2) обеспечивает клетки энергией и способствует росту, а никотиновая кислота (B3) поддерживает здоровье кожи и волос. Помимо витаминов, квас богат такими элементами, как железо, йод, цинк, калий, кальций, магний и сера, что делает его не только вкусным, но и полезным напитком. «Квас — продукт незаконченного брожения, имеет нечто схожее по своим свойствам со сквашенным молоком. Обычно квас готовят из ржаных сухарей, ржаной муки, сахара, добавляя по вкусу специи», — рассказала Кованова в беседе с «Известиями». Темный квас богат железом и другими микроэлементами благодаря большему количеству темного солода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Чем отличается светлый квас от темного Цвет кваса и его питательная ценность напрямую зависят от выбранных для приготовления ингредиентов, особенно от типа солода. Так, темный квас, приготовленный с использованием большего количества темного солода, отличается повышенным содержанием железа и других микроэлементов. Использование темного солода в производстве кваса позволяет не только придать напитку богатый цвет, но и обогатить его железом и микроэлементами. Светлый квас, в свою очередь, может быть менее калорийным и содержать меньше сахара, если его готовить из более легких сортов солода. Гастроэнтеролог-диетолог Эльвира Белева советуют обращать внимание на состав кваса при выборе напитка в зависимости от индивидуальных потребностей в питательных веществах и калорийности. Цвет кваса зависит от используемых ингредиентов, особенно солода Фото: pixabay.com © URA.RU Чем опасен квас, кому нельзя употреблять Научные исследования не дают однозначного ответа на вопрос о том, какой квас полезнее — темный или светлый. Выбор между двумя видами этого напитка часто основывается на личных предпочтениях вкуса, а их полезные свойства определяются используемыми ингредиентами и методикой приготовления. «Но если учитывать содержание антиоксидантов в темных сортах солода, темный квас может быть предпочтительнее в плане пользы», — отмечает Беляева. Тем не менее, важно помнить, что любой квас содержит ряд полезных веществ, включая витамины группы B и различные микроэлементы, которые могут быть полезны для здоровья. Диетолог Кованова советует с осторожностью употреблять этот продукт: при язвенной болезни желудка;

гастритах;

при повышенной кислотности желудка;

при болезнях печени и желчевыводящих путей;

поджелудочной и почек. Не рекомендуется пить квас при гипертонии. Несмотря на среднюю калорийность, употреблять этот напиток не следует людям с «ожирением». Давать квас детям можно с трехлетнего возраста, но при этом важно начинать с малых доз. «Предпочтение стоит отдавать домашнему квасу или напитку, произведенному без добавления консервантов и искусственных добавок. Избегайте кваса с высоким содержанием сахара», — советует эксперт Беляева. Квас не рекомендуется пить людям с «ожирением» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Рецепт полезного домашнего кваса Приготовление кваса в домашних условиях — процесс несложный, но требующий времени. Для получения настоящего кваса может потребоваться от нескольких часов до нескольких дней. Чем дольше будет происходить процесс брожения, тем полезнее окажется квас. «Возьмите хлеб, подсушите его в духовке, измельчите. Затем вскипятите два литра воды, добавьте сто граммов сахара и остудите до комнатной температуры» — дает советы специалист. После этого нужно положить хлеб на дно банки, залить сладкой водой, добавить изюм и оставить в темном месте на два-три дня. «Завершающим этапом будет процеживание и разлив по бутылкам», — уточнила эксперт. Кованова отметила, что брожение — это естественный процесс, который позволяет сохранить полезные свойства напитка и обогатить его полезными бактериями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Квас готовится известным с давних пор и популярным в кулинариях народов всего мира методом брожения. С его помощью продукты дольше не портятся, а ценные свойства сохраняются по максимуму. Об этом заявила диетолог-нутрициолог София Кованова. Чем опасен квас и как правильно готовить — в материале URA.RU. Квас, традиционный напиток русской кухни, является источником ценных витаминов группы B, а также содержит множество необходимых микро и макроэлементов. В квасе присутствуют тиамин, рибофлавин и никотиновая кислота, которые играют важную роль в обменных процессах организма, поддерживают здоровье кожи и волос, а также способствуют улучшению работы нервной системы. Эти вещества обладают множеством полезных свойств: тиамин (В1) благотворно влияет на обмен веществ и состояние кожи, рибофлавин (B2) обеспечивает клетки энергией и способствует росту, а никотиновая кислота (B3) поддерживает здоровье кожи и волос. Помимо витаминов, квас богат такими элементами, как железо, йод, цинк, калий, кальций, магний и сера, что делает его не только вкусным, но и полезным напитком. «Квас — продукт незаконченного брожения, имеет нечто схожее по своим свойствам со сквашенным молоком. Обычно квас готовят из ржаных сухарей, ржаной муки, сахара, добавляя по вкусу специи», — рассказала Кованова в беседе с «Известиями». Цвет кваса и его питательная ценность напрямую зависят от выбранных для приготовления ингредиентов, особенно от типа солода. Так, темный квас, приготовленный с использованием большего количества темного солода, отличается повышенным содержанием железа и других микроэлементов. Использование темного солода в производстве кваса позволяет не только придать напитку богатый цвет, но и обогатить его железом и микроэлементами. Светлый квас, в свою очередь, может быть менее калорийным и содержать меньше сахара, если его готовить из более легких сортов солода. Гастроэнтеролог-диетолог Эльвира Белева советуют обращать внимание на состав кваса при выборе напитка в зависимости от индивидуальных потребностей в питательных веществах и калорийности. Научные исследования не дают однозначного ответа на вопрос о том, какой квас полезнее — темный или светлый. Выбор между двумя видами этого напитка часто основывается на личных предпочтениях вкуса, а их полезные свойства определяются используемыми ингредиентами и методикой приготовления. «Но если учитывать содержание антиоксидантов в темных сортах солода, темный квас может быть предпочтительнее в плане пользы», — отмечает Беляева. Тем не менее, важно помнить, что любой квас содержит ряд полезных веществ, включая витамины группы B и различные микроэлементы, которые могут быть полезны для здоровья. Не рекомендуется пить квас при гипертонии. Несмотря на среднюю калорийность, употреблять этот напиток не следует людям с «ожирением». Давать квас детям можно с трехлетнего возраста, но при этом важно начинать с малых доз. «Предпочтение стоит отдавать домашнему квасу или напитку, произведенному без добавления консервантов и искусственных добавок. Избегайте кваса с высоким содержанием сахара», — советует эксперт Беляева. Приготовление кваса в домашних условиях — процесс несложный, но требующий времени. Для получения настоящего кваса может потребоваться от нескольких часов до нескольких дней. Чем дольше будет происходить процесс брожения, тем полезнее окажется квас. «Возьмите хлеб, подсушите его в духовке, измельчите. Затем вскипятите два литра воды, добавьте сто граммов сахара и остудите до комнатной температуры» — дает советы специалист. После этого нужно положить хлеб на дно банки, залить сладкой водой, добавить изюм и оставить в темном месте на два-три дня. «Завершающим этапом будет процеживание и разлив по бутылкам», — уточнила эксперт. Кованова отметила, что брожение — это естественный процесс, который позволяет сохранить полезные свойства напитка и обогатить его полезными бактериями.