В Копейске (Челябинская область) токари имеют возможность зарабатывать 200 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют объявления, размещенные местным машиностроительным зщаводом на портале по подбору персонала.
«Требуется токарь. Зарплата — от 80 до 200 тысяч рублей. Токарь-расточник третьего разряда. Зарплата — от 85 до 200 тысяч рублей», — говорится в объявлении о вакансиях копейского машиностроительного завода на портале «Хэдхантер».
Также предприятие имеет потребность во фрезеровщиках (заработная плата от 80 до 160 тысяч). Операторам станков с программным управлением предприятия обещает зарплату от 73 до 150 тысяч рублей.
Предприятие является крупнейшим в стране по производству горно-шахтного оборудования. Оно специализируется на производстве горно-проходческих комбайнов.
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