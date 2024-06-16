16 июня 2024

В Копейске ищут токарей на зарплату в 200 тысяч рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Копейский машзавод производит горно-проходческие комбайны
Копейский машзавод производит горно-проходческие комбайны Фото:

В Копейске (Челябинская область) токари имеют возможность зарабатывать 200 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют объявления, размещенные местным машиностроительным зщаводом на портале по подбору персонала.

«Требуется токарь. Зарплата — от 80 до 200 тысяч рублей. Токарь-расточник третьего разряда. Зарплата — от 85 до 200 тысяч рублей», — говорится в объявлении о вакансиях копейского машиностроительного завода на портале «Хэдхантер».

Также предприятие имеет потребность во фрезеровщиках (заработная плата от 80 до 160 тысяч). Операторам станков с программным управлением предприятия обещает зарплату от 73 до 150 тысяч рублей.

Предприятие является крупнейшим в стране по производству горно-шахтного оборудования. Оно специализируется на производстве горно-проходческих комбайнов.

Копейский машзавод обещает сотрудникам зарплату до 200 тысяч
Копейский машзавод обещает сотрудникам зарплату до 200 тысяч
Фото:

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В Копейске (Челябинская область) токари имеют возможность зарабатывать 200 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют объявления, размещенные местным машиностроительным зщаводом на портале по подбору персонала. «Требуется токарь. Зарплата — от 80 до 200 тысяч рублей. Токарь-расточник третьего разряда. Зарплата — от 85 до 200 тысяч рублей», — говорится в объявлении о вакансиях копейского машиностроительного завода на портале «Хэдхантер». Также предприятие имеет потребность во фрезеровщиках (заработная плата от 80 до 160 тысяч). Операторам станков с программным управлением предприятия обещает зарплату от 73 до 150 тысяч рублей. Предприятие является крупнейшим в стране по производству горно-шахтного оборудования. Оно специализируется на производстве горно-проходческих комбайнов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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