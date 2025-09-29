Бюджет Челябинской области подстрахуют кредитными линиями

Минфин Челябинской области планирует открыть кредитные линии с периодом выборки в конце 2025 года. Необходимые конкурсы пройдут в ближайшее время, сообщили URA.RU в пресс-службе минфина региона.
Как пояснил министр финансов Челябинской области Иван Родионов, открытие кредитных линий осуществляется в плановом порядке в соответствии с теми параметрами, которые были утверждены при принятии областного бюджета на 2025 год.
«Кредитные линии открываются для подстраховки исполнения областного бюджета в конце текущего года, когда традиционно возникает наибольший объем платежей. Механизм заимствования будет реализован в случае возникновения такой необходимости», — пояснил глава регионального минфина Иван Родионов.
Применение такого рода страховочных механизмов — ежегодно используемая практика. Наряду с другими мерами она позволяет сохранять стабильность финансирования расходов. После проведения аукционов контракты будут заключены с банками, предложившими лучшие условия.
