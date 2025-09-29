29 сентября 2025

Бюджет Челябинска на 2025 год увеличен на 750,7 млн рублей

Бюджет Челябинска на 2025 и плановый период 2026-2027 годов увеличен на 750,7 миллиона рублей. Изменения утвердили на 12-м заседании городской думы, передает корреспондент URA.RU.

«Представленный проект устанавливает объем доходов в размере 68 млрд 226 млн рублей, объем расходов — 72 млрд 268,3 млн рублей. Дефицит бюджета составит 4 млрд 65,7 млн рублей и будет обеспечен за счет изменения остатков средств на счете по учету средств бюджета города и средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности», — доложила председатель городского комитета финансов Виктория Шин.

Основные изменения распределены по трем ключевым направлениям. Среди них выполнение функций по управлению муниципальной собственностью — 181,7 млн рублей, сохранение и развитие культуры города — 174,9 млн рублей, развитие физической культуры и спорта — 172,8 млн рублей. Дополнительные доходы сформированы за счет поступления дотации, налоговых и неналоговых поступлений, включая инициативные платежи, а также возврата автономным учреждением субсидий прошлых лет.

Ранее, 17 декабря 2024 года, URA.RU сообщало об утверждении первоначальной версии бюджета Челябинска на 2025 год с доходами 60,2 млрд рублей и расходами 60,8 млрд рублей. Кроме того, в августе 2025 года стало известно, что расходы городского бюджета на 2025 год увеличились на 867,1 млн рублей.

