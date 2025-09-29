Ашинский метзавод перестанет выпускать кухонную посуду

Ашинский металлургический завод прекратит выпуск металлической кухонной посуды. Как сообщили в пресс-службе предприятия, решение приняли при пересмотре производственной программы — металлурги решили сконцентрироваться на основной продукции.
«Наличие готовой продукции на складах позволяет выполнить действующие обязательства перед партнерами и обеспечить поставки в соответствии с утвержденными графиками. Основные производства завода продолжают работу», — заявили на заводе.
Для работников цеха администрация предусмотрела поддержку и предложения о занятости на предприятии. Отказ от выпуска посуды поможет в модернизации предприятия.
На какой срок цех нержавеющей посуды законсервируют, неизвестно. Возобновление возможно при благоприятной рыночной конъюнктуре.
Цех столовых приборов завод запустил в 1972 году. Первоначально выпускались кастрюли и сковородки. В 1987 году ввели в эксплуатацию новый цех, расширив ассортимент. В 1993 году по японской технологии завод наладил изготовление металлических термосов. В 2004 году завод впервые в России освоил производство посуды с трехслойным дном по зарубежному аналогу, затем появились линии для предприятий общественного питания.
На протяжении десятилетий Ашинский метзавод оставался крупнейшим российским производителем посуды, столовых приборов и термосов, предлагая до 700 наименований изделий. О планах закрытия интернет-магазин ашинской посуды уведомлял еще весной 2024 года.
