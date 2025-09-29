В Челябинской области едва не взорвался многоквартирный дом из-за утечки газа

В Локомотивном Челябинской области едва не взорвался многоквартирный дом из-за утечки газа в одной из квартир. Эвакуировать пришлось 13 человек, сообщила пресс-служба Поисково-спасательной службы региона.
«За помощью обратились жильцы многоквартирного дома, которые сообщили, что в подъезде сильный запах бытового газа, а в квартире, откуда был запах, как предположили соседи, никого нет. Спасатели эвакуировали из подъезда 13 человек», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Выяснилось, что хозяин опасной квартиры, откуда произошла утечка газа, крепко спал и не подозревал об угрозе. В то время как показания газоанализатора в его квартире зашкаливали. Ситуация завершилась благополучно. Обошлось без пострадавших. Спасатели напоминают, что при запахе газа в подъезде нужно немедленно вызвать специалистов.
В конце марта в поселке Красногорском Еманжелинского района произошел взрыв газа в многоэтажке. Дом получил разрушения. В момент ЧП погибла пожилая женщина в соседней квартире и еще трое пострадали. Взрыв произошел в результате попытки суицида одного из жильцов.
